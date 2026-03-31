Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: Ma a lehallgatók újabb hatalmas „felfedezéseket” tettek

54 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Azt egy ideje tudni lehetett, hogy külföldi titkosszolgálatok – aktív magyar újságírói közreműködéssel – lehallgatták/lehallgatják a telefonbeszélgetéseimet. Ma a lehallgatók újabb hatalmas „felfedezéseket” tettek: bebizonyították, hogy ugyanazt mondom nyilvánosan, mint telefonon… Szép munka! – szögezte le Szijjártó Péter a Facebookon közzétett legújabb bejegyzésében.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szijjártó Péterlehallgatási botrányMagyar Péter

– Négy éve mondom, mondjuk: a szankciós politika kudarc, az több kárt okoz az EU-nak, mint Oroszországnak – folytatta Szijjártó Péter. 

Szijjártó Péter: „Bebizonyították, hogy ugyanazt mondom”
Szijjártó Péter: „Bebizonyították, hogy ugyanazt mondom” Fotó: MTI

Azt is leszögezte, hogy számtalanszor világossá tették azt is, hogy soha nem engednek szankcionálni olyan személyeket vagy vállalatokat, akik, amelyek fontosak Magyarország energiaellátásának biztonsága vagy a béke elérése szempontjából, meg olyanokat sem, akiknek egyszerűen nincs értelme, oka, hogy a szankciós listán szerepeljenek. Megerősítette, hogy ehhez a jövőben is ragaszkodnak. 

Egyebekben pedig a lehallgatási lista nem teljes: szankciós intézkedések kapcsán rendszeresen egyeztetek, egyeztettem számos más, nem EU-s ország külügyminiszterével is

– hangsúlyozta.

Szijjártó Péter egy hétfői Facebook-videójában arról beszélt, hogy külföldi titkosszolgálatok egy magyar újságíró közreműködésével hallgathatták le. A külügyminiszter ezt súlyos szuverenitási támadásnak és a választási kampányba való beavatkozásnak nevezte. 

Magyar Péterék egy újságírónak álcázott ügynökkel fognak össze, akit a Magyarország ellen dolgozó titkosszolgálatok segítenek.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!