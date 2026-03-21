Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: A lengyel kormányfőnek is el kellene jönnie Budapestre még április 12. előtt

A lengyel kormányfőnek is el kellene jönnie Budapestre még április 12. előtt – üzente az X-en szombaton Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Donald Tusknak, aki korábban bírálta a lengyel államfő részvételét a CPAC Hungary budapesti rendezvényén.
„Önnek is el kellene jönnie Budapestre még április 12. előtt. Négy évvel ezelőtt ön volt a sztárfellépő az ellenzék rendezvényén, miután mi 20 százalékponttal megnyertük a választást. Gondolja csak át, Budapest nagyszerű hely” – írta Szijjártó az X-en.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
A bejegyzés előzménye, hogy Donald Tusk az X-en azt írta: (Karol) Nawrocki (lengyel) elnök részvétele a budapesti, oroszbarát és euroszkeptikus politikusok találkozóján súlyos hiba, és megerősíti azt a veszélyes stratégiát, amely az Európai Unió gyengítésére és Putyin megerősítésére irányul.

A lengyel kormány egy átfogó átalakítással megszüntetné az ország korrupcióellenes hivatalát, és annak feladatait más állami szervekhez tenné át. A parlament már jóváhagyta a tervezetet, ugyanakkor az ellenzéki ellenállás miatt a jogszabály sorsa bizonytalanná vált. Donald Tusk kormánya azzal indokolja a lépést, hogy az intézmény működése szerintük politikai befolyás alá került és elveszítette hitelességét.

