Szijjártó Péter: A lengyel kormányfőnek is el kellene jönnie Budapestre még április 12. előtt

„Önnek is el kellene jönnie Budapestre még április 12. előtt. Négy évvel ezelőtt ön volt a sztárfellépő az ellenzék rendezvényén, miután mi 20 százalékponttal megnyertük a választást. Gondolja csak át, Budapest nagyszerű hely” – írta Szijjártó az X-en.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

A bejegyzés előzménye, hogy Donald Tusk az X-en azt írta: (Karol) Nawrocki (lengyel) elnök részvétele a budapesti, oroszbarát és euroszkeptikus politikusok találkozóján súlyos hiba, és megerősíti azt a veszélyes stratégiát, amely az Európai Unió gyengítésére és Putyin megerősítésére irányul.

