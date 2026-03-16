Szijjártó Péter: A lengyel külügyminiszter sajnos hazudik

Radoslaw Sikorski a hétfői tanácsülést követően úgy nyilatkozott a lengyel sajtónak, hogy mára magyar kollégája is elismerte, hogy a Barátság kőolajvezeték most nem működőképes, javításra szorul. Szijjártó Péter erre reagálva leszögezte: „Sikorski kollégám sajnos hazudik. Akárcsak az ukrán kormány. Nem is csoda, mindketten magyarellenesek.”
– A lengyel külügyminiszter, Radoslaw Sikorski hazudik arról, hogy mi hangzott el az európai uniós külügyi tanács ülésén, de ez nem is csoda, ugyanis az ukrán kormányhoz hasonlóan ő is magyarellenes – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Brüsszelben a minisztérium közlése szerint.

Aláhúzta, hogy Magyarország azzal vádolja Ukrajnát, hogy a kőolajvezetéket meg lehetne javítani, csakis politikai okokból nem történik meg ez olyan gyorsan, amennyire lehetséges lenne. 

És rámutatott, hogy még ha valóban politikai okok is állnának a háttérben, „Magyarországnak akkor is el kellene ismernie azt, hogy mivel a kőolajvezetéket Oroszország bombázhatja és megrongálhatja, ezért alternatív ellátási forrásokat kell keresni, amit Horvátország és az egész EU már hónapok, sőt évek óta kínál”.

Szijjártó Péter erre reagálva leszögezte: „Sikorski kollégám sajnos hazudik. 

Akárcsak az ukrán kormány. Nem is csoda, mindketten magyarellenesek.”

A Barátság vezeték teljesen működőképes, az olajszállítás Zelenszkij elnök politikai döntése miatt nem indul újra. Ezt mondtam ma a külügyminiszterek tanácsülésén is

– tájékoztatott.

