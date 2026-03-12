Szijjártó Péter: Magyar Péter cinkosa Zelenszkijnek, minden ügyben egyeztetnek

Hírlevél
40 perce
Olvasási idő: 3 perc
– Mindennél beszédesebb, hogy a Tisza Párt elnöke egy szót sem szól annak ügyében, hogy Orbán Viktor miniszterelnök gyerekeit, unokáit fenyegetik, s ez is azt mutatja, hogy Magyar Péter Volodimir Zelenszkij ukrán elnök cinkosa – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten. Szijjártó Péter hozzátette: mindennél beszédesebb, hogy a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter egy szót sem szól.
ZelenszkijSzijjártó PéterTörök ÁramlatMagyar Péter

Szijjártó Péter kiemelte, hogy az ukrán elnök főszereplője lett a magyar parlamenti választási kampánynak, „ő maga akarja megalakítani a következő magyar kormányt, és jól láthatóan mindenre képes is, ezért halálosan megfenyegette a miniszterelnököt, majd ezt követően előreküldte a verőlegényeit, akik a miniszterelnök gyerekeit, unokáit fenyegetik”.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy az ukrán elnök főszereplője lett a magyar parlamenti választási kampánynak
Szijjártó Péter kiemelte, hogy az ukrán elnök főszereplője lett a magyar parlamenti választási kampánynak (Fotó: MTI)

„Tegnap már egy teljes energiablokádot akartak létrehozni Magyarország ellen a Török Áramlat vezeték támadásával” – folytatta a külügyminiszter.

És mindennél beszédesebb, hogy a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter egy szót sem szól. Mindez persze nem véletlen, a Tisza Párt és annak elnöke, Magyar Péter cinkosa Zelenszkijnek, minden ügyben egyeztetnek. Zelenszkij azt akarja, hogy a Tisza Párt nyerje a magyar parlamenti választást, legyen egy ukránpárti kormány és egy ukránbarát miniszterelnök. De mi ezt nem fogjuk hagyni

– szögezte le.

 

