Szijjártó Péter: Úton vannak hazafelé magyarok a Közel-Keletről

83 magyart hoz haza az első járat. Szijjártó Péter közölt részleteket.
Úton van hazafelé az első mentesítő járatunk Ammanból, ahonnan 83 – Izraelben és Jordániában rekedt – magyar állampolgárt viszünk haza – közölte Szijjártó Péter.
A külgazdasági és külügyminiszter hozzátette:
Holnap és holnapután is a totálisan lezárt légterű Izraelt szárazföldön elhagyó magyarokat hozzuk haza újra Ammanból, majd Sharm-el-Sheikh-ből, s közben készítjük elő az újabb mentesítő járatokat azokból az országokból, ahol engedélyezett és biztonságos a repülés.
