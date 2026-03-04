Szijjártó Péter: Úton vannak hazafelé magyarok a Közel-Keletről

Hírlevél
83 magyart hoz haza az első járat. Szijjártó Péter közölt részleteket.
Úton van hazafelé az első mentesítő járatunk Ammanból, ahonnan 83 – Izraelben és Jordániában rekedt – magyar állampolgárt viszünk haza – közölte Szijjártó Péter. 

83 magyart hoz haza az első járat. Szijjártó Péter közölt részleteket Forrás: Facebook
83 magyart hoz haza az első járat. Szijjártó Péter közölt részleteket
Forrás: Facebook

A külgazdasági és külügyminiszter hozzátette: 

Holnap és holnapután is a totálisan lezárt légterű Izraelt szárazföldön elhagyó magyarokat hozzuk haza újra Ammanból, majd Sharm-el-Sheikh-ből, s közben készítjük elő az újabb mentesítő járatokat azokból az országokból, ahol engedélyezett és biztonságos a repülés.

 

