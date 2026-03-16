Brüsszelből jelentkezik Szijjártó Péter, Magyarország jövője a tét

Hétfőn Brüsszelben egyszerre tartanak külügyminiszteri és energiapolitikai egyeztetést, miközben Ukrajna továbbra is olajblokád alatt tartja Magyarországot. A magyar kormány álláspontja világos, nem engednek a brüsszeli nyomásnak, az ukránok EU-s tagságáról szó sem lehet. A 20. orosz szankciós csomagot és a 90 milliárd eurós hitelt pedig majd akkor lehet napirendre venni, hogyha az ukránok újraindítják az olajszállítást és garanciákat adnak arra, hogy soha többet nem is fogják azt leállítani. Szijjártó Péter külügyminiszter élőben jelentkezik a helyszínről.

Forrás: MTI

Cikkünk frissül.