Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: Magyarország nem az a nemzet, amely azt mondja a németeknek, hogy „jawohl”

Németország nem fogadja el, hogyha valaki ellentmond neki, márpedig Magyarország nem az a nemzet, amely azt mondja a németeknek az ukrán hadikölcsön ügyében, hogy „jawohl”. Így reagált Friedrich Merz kancellár friss kijelentésére Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten.
Szijjártó PéterUkrajnaFriedrich Merz

Friedrich Merz német kancellár a parlament szerdai ülésén kijelentette, hogy sürgősen ki kell fizetni az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurónyi hadikölcsönt, és „ennek során nem szabad tekintettel lennünk az Európai Unió egyetlen olyan országára, amely most belpolitikai okokból és az ottani választási kampány miatt jelenleg ezt a blokádot építi”. Szijjártó Péter erre reagálva hangsúlyozta, hogy „a németek nem fogadják el, hogyha valaki ellentmond nekik, a németek egy választ fogadnak el, azt, hogy jawohl, vagyis hogy igenis”.

Fotó:  Facebook 

„De mi nem az a nemzet vagyunk, amely azt mondja a németeknek, hogy jawohl, mi a magyar nemzeti érdeket szolgáljuk, és nem adhatja oda senki ezt a 90 milliárdos hadikölcsönt Ukrajnának addig, amíg Ukrajna olajblokád alatt tart minket” – szögezte le.

Mindegy, hogy mit mond a német kancellár, az európai szabályok világosak. Az európai szabályok nyílt megerőszakolásával lenne csak lehetőség a 90 milliárd eurót odaadni, de ha ez megtörténik, akkor annak az Európai Unió jövőjére és működésére nagyon súlyos következménye lenne

– tette hozzá.

Borítókép: Szijjártó Péter (Forrás: Facebook)

 

