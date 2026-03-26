Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 687,8 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -92,8 Ft / Gázolaj piaci ár: 781,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -166,3 Ft

háború

Szijjártó Péter: Nem hagyjuk, hogy Magyarországot ukrán titkosszolgálati műveleti tereppé tegyék

43 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nem hagyjuk, hogy Magyarországot ukrán titkosszolgálati műveleti tereppé tegyék az áprilisi választás előtt, ez a mi országunk, s velünk ilyet senki nem csinálhat – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Ózdon.
Link másolása
Vágólapra másolva!
háborúSzijjártó PéterválasztástitkosszolgálatUkrajna

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a városban rendezett lakossági fórumon hangsúlyozta, hogy a közelgő választás nem csak Magyarország, hanem Ukrajna számára is nemzeti sorskérdés, ugyanis hazánk nem akar belépni a háborúba, nem akarja odaadni az emberek pénzét és nem támogatja a szomszéd ország európai uniós csatlakozását.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Mi nem akarjuk, hogy Magyarországot belekeverjék a háborúba. Mi nem akarjuk, hogy az ukránok elvigyék a magyar emberek pénzét. Mi nem akarjuk, hogy a mostaninál háromszor drágább energiaforrásokat kelljen vásárolnunk, és nem akarjuk, hogy az ukránok behozzák a háborút az Európai Unióba. Ez a mi érdekünk. És ezért szállunk síkra április 12-én is

 – szögezte le.

„A baj az, barátaim, hogy az ukránok érdekei pont ezzel ellentétesek. 180 fokos ellentétben vannak a mi érdekeinkkel, mert ők azt akarják, hogy egész Európa, köztük Magyarország is háborúba menjen. Azt akarják, hogy Európa finanszírozza a háborújukat a mi pénzünkből, be akarnak jönni az Európai Unióba, és azt akarják, hogy ne az olcsó orosz olajat és az olcsó orosz gázt vegyük” – folytatta.

Itt a két érdek között nincsen kompromisszum. Két homlokegyenest ellentétes érdek. És innen érthetik meg, hogy miért zajlik minden eddiginél nyíltabb, minden eddiginél durvább, minden eddiginél szégyentelenebb ukrán titkosszolgálati beavatkozás a magyar parlamenti választásba

 – húzta alá.

Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ukrán titkosszolgálati műveleti tereppé változtatta Magyarországot a parlamenti választás előtti hetekre, ami elfogadhatatlan.

„Egy teljesen szégyentelen titkosszolgálati beavatkozás zajlik magyar újságíró felhasználásával is. Azért az mégiscsak durva, hogy egy Orbán Anitát a barátjának tartó, a következő, esetleges Tisza párti külügyminisztérium személyi összetételében önmagának döntő szót vindikáló, külföldi titkosszolgálatokkal együttműködő újságíró közreműködésével hallgassák le a magyar külügyminisztert” – mondta.

Ez elfogadhatatlan, ez egy nagyon durva támadás a szuverenitásunkkal szemben, amit ki fogunk vizsgálni, és természetesen ki fogjuk védeni

 – jegyezte meg.

„Mi nem adjuk a szuverenitásunkat, azt meg fogjuk védeni, egy nagy parlamenti választási győzelemmel fogjuk azt megvédeni” – fűzte hozzá.

„Nem hagyjuk, hogy ukrán ügynökök Magyarországot a parlamenti választás előtt ukrán titkosszolgálati műveleti tereppé tegyék. Ez a mi országunk, velünk ilyet senki nem csinálhat” – összegzett.

Szijjártó Péter: Mi nem lejövünk vidékre, mi vidékiek vagyunk
Szijjártó Péter: Egy nullkilométeres kalandort megesznek reggelire a jelenlegi nemzetközi közegben
Szijjártó Péter: Máshol leépítik a gyárakat, nálunk építik

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!