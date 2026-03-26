Szijjártó Péter: Nem hagyjuk, hogy Magyarországot ukrán titkosszolgálati műveleti tereppé tegyék

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a városban rendezett lakossági fórumon hangsúlyozta, hogy a közelgő választás nem csak Magyarország, hanem Ukrajna számára is nemzeti sorskérdés, ugyanis hazánk nem akar belépni a háborúba, nem akarja odaadni az emberek pénzét és nem támogatja a szomszéd ország európai uniós csatlakozását.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Mi nem akarjuk, hogy Magyarországot belekeverjék a háborúba. Mi nem akarjuk, hogy az ukránok elvigyék a magyar emberek pénzét. Mi nem akarjuk, hogy a mostaninál háromszor drágább energiaforrásokat kelljen vásárolnunk, és nem akarjuk, hogy az ukránok behozzák a háborút az Európai Unióba. Ez a mi érdekünk. És ezért szállunk síkra április 12-én is

– szögezte le.

„A baj az, barátaim, hogy az ukránok érdekei pont ezzel ellentétesek. 180 fokos ellentétben vannak a mi érdekeinkkel, mert ők azt akarják, hogy egész Európa, köztük Magyarország is háborúba menjen. Azt akarják, hogy Európa finanszírozza a háborújukat a mi pénzünkből, be akarnak jönni az Európai Unióba, és azt akarják, hogy ne az olcsó orosz olajat és az olcsó orosz gázt vegyük” – folytatta.

Itt a két érdek között nincsen kompromisszum. Két homlokegyenest ellentétes érdek. És innen érthetik meg, hogy miért zajlik minden eddiginél nyíltabb, minden eddiginél durvább, minden eddiginél szégyentelenebb ukrán titkosszolgálati beavatkozás a magyar parlamenti választásba

– húzta alá.

Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ukrán titkosszolgálati műveleti tereppé változtatta Magyarországot a parlamenti választás előtti hetekre, ami elfogadhatatlan.

„Egy teljesen szégyentelen titkosszolgálati beavatkozás zajlik magyar újságíró felhasználásával is. Azért az mégiscsak durva, hogy egy Orbán Anitát a barátjának tartó, a következő, esetleges Tisza párti külügyminisztérium személyi összetételében önmagának döntő szót vindikáló, külföldi titkosszolgálatokkal együttműködő újságíró közreműködésével hallgassák le a magyar külügyminisztert” – mondta.

Ez elfogadhatatlan, ez egy nagyon durva támadás a szuverenitásunkkal szemben, amit ki fogunk vizsgálni, és természetesen ki fogjuk védeni

– jegyezte meg.