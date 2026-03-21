Szijjártó Péter szerint meg fogják nyerni a választást, és utána majd az ukránok megnézhetik magukat

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a rákospalotai lakossági fórumán rámutatott, hogy április 12. nem csupán Magyarország, hanem Ukrajna számára is kulcsfontosságú: „ugye nekünk sorskérdés, mert ezen a választáson világossá tehetjük, hogy mi nem akarunk háborúba menni, nem akarjuk a pénzünket elküldeni Ukrajnába és nem akarjuk, hogy az ukránok bejöjjenek az Európai Unióba, s az ukránok érdeke pontosan ellentétes ezzel”.

Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy a Barátság kőolajvezeték kérdésében „óriási színházat játszanak"

„Azaz van egy 180 fokos különbség a nemzeti érdekeink között, a magyaroknak és ukránoknak. Mert az ukránok mit akarnak? Az ukránok azt akarják, hogy mi is menjünk a háborújukba. Az ukránok azt akarják továbbá, hogy adjuk oda a pénzünket az ukrán állam és a hadsereg működtetésére. És be akarnak jönni az Európai Unióba” – sorolta.

Ezért mindent megtesznek annak érdekében, hogy beavatkozzanak a magyar parlamenti választásba. Ennek a beavatkozásnak két formáját választják, van egy nyilvánosság számára kevésbé látható formája, és ez ellen mi is a nyilvánosság számára kevésbé látható eszközökkel küzdünk, de küzdünk. És vannak a nyilvánosság előtt is jól látható elemek, ilyen például Magyarország elleni olajblokád

„Ugye mi történt? Az történt, hogy szépen összeültek, Berlin, Brüsszel, Kijev, és mivel mindhármójuknak az érdeke, hogy Magyarországon a Tisza Párt nyerje meg a választást, eldöntötték, hogy beavatkoznak brutálisan egy olajblokáddal. És mit gondoltak? Hogy majd lesz egy olajellátási válság, abból fakadóan egy benzinellátási válság, hosszú sorok a benzinkutakon, ezer forintos benzinár, és ez az álmoskönyvek szerint nagyon ritkán jó a kormányoldalnak, sokkal inkább az ellenzéknek” – tette hozzá.

Szijjártó Péter ugyanakkor aláhúzta, hogy ők sem „most jöttek a 6:20-assal, a szakmát nem ma kezdték”, így felkészültek az ilyen helyzetekre is.

Megállapodtunk a szerbekkel meg a szlovákokkal, megrendeltük a tengeri szállításokat, feltöltöttük a tartalékokat, és hatástalanítottuk ezt a kezdeményezést

– mondta. Majd úgy vélekedett, hogy a Barátság kőolajvezeték kérdésében „óriási színházat játszanak”, az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő leveleket írnak egymásnak, miközben „naponta beszélnek ötször meg állandóan találkoznak”, hogy mi legyen ebben az ügyben.

A helyzet az, hogy minket hülyének néznek, pedig mi nem a hülyék, hanem a magyarok vagyunk. Mert nyilvánvaló, hogy nem arról van szó, hogy valamit az ukránok csináltak, és most azt az Európai Bizottság próbálja megoldani (…) Megbeszélték, hogy ezt fogják csinálni. Koordinálták, összehangolták és együtt csinálják azért, hogy a parlamenti választás Magyarországon befolyásolják

– fogalmazott.