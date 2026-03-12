Szijjártó Péter: Minden korábbinál nagyobb jelentősége van ma a biztonságnak és a békének

Szijjártó Péter a helyi aktivistáknak tartott beszédében a közel-keleti válságról is beszélt: „Ez az egész közel-keleti válság azért rendkívül érzékeny Magyarország és egész Közép-Európa szempontjából, mert a háború nyomán lezárták azt a tengerszorost, amin keresztül zajlik a világ tengeri olajkereskedelmének az egyharmada és a világ tengeri földgáz-kereskedelmének az egyötöde. És a világ olajpiacát meghatározó arab országok egy jelentős része kizárólag ezen az útvonalon exportálja a maga olaját a világpiacra” − mondta, hozzátéve: ez azt jelenti, hogy ez a mennyiség most hiányozni fog, de legalábbis borzasztó bizonytalan lesz, hogy meglesz-e ez a mennyiség a világpiacon. – És mindannyian tudjuk, hogyha valamiből kevés van vagy kevesebb, mint korábban, akkor az bizony drága lesz. És ismét Európa fogja húzni a legrövidebbet − folytatta.

Szijjártó Péter szerint a közel-keleti válság különösen érzékenyen érinti egész Magyarországot. Fotó: MTI

Majd emlékeztetett, hogy mivel Brüsszel kitiltotta az orosz energiahordozókat, most mindkét elsődleges energiaforrás bizonytalan.

Ebben a helyzetben nekünk, magyaroknak alapvető érdekünk, hogy a szuverenitásunkat fenn tudjuk tartani, hogy mi meg tudjuk hozni azokat a döntéseket, meg tudjuk tenni azokat a lépéseket, amelyekkel meg tudjuk magunkat védeni egy ilyen abszurd helyzetben

− hangsúlyozta.

Szijjártó Péter kifejtette, hogy a világ válságról válságra bukdácsolt az elmúlt években, hiszen négy olyan krízissel kellett szembenézni az utóbbi másfél évtized folyamán, amilyenből már egy is bőven elég lenne ahhoz, hogy kiforgassa a sarkaiból a világot. – Gondoljanak bele, mióta kormányzunk, összeomlott az európai pénzügyi rendszer, idegen kultúrákból érkezők tömegei leptek el minket, a világjárvány rávilágított arra, hogy mindegy, hogy milyen fejlett technológiákkal rendelkezünk, nem vagyunk védettek mindennel szemben, s itt van maga a háború is − sorolta.

És mégis, az elmúlt évek során Magyarország fantasztikus teljesítményre, bravúrokra volt képes az élet fontos területein. Dacára annak, hogy válságról válságra bukdácsolt a világ, mi itt, Közép-Európában egy kis, közepes méretű, szárazföld által körülzárt országban, aminek a hadserege nem tartozik a világ ötven legfélelmetesebb hadserege közé, és ahova a Jóisten nem teremtette a világ tíz legnagyobb kőolaj- vagy gázmezőjének egyikét sem, mégis komoly sikereket értünk el

− húzta alá.