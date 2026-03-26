A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a városban rendezett lakossági fórumon aláhúzta, hogy tizenhat „kutyanehéz” év van már mögöttünk, válság válság hátán. „Pénzügyi válság, Covid, migráció, ukrajnai háború, iráni háború, viszont mi, magyarok mégis mindig erősebben jöttünk ki ezekből a kihívásokból és válságokból, Magyarország fantasztikus dolgokat tudott teljesíteni ez alatt a tizenhat év alatt” – vélekedett.

Szijjártó Péter: Ha nem lesz nemzeti szuverén kormányzás, minden elveszhet Fotó: MTI

Erre példaként hozta fel azt, hogy mára egymillióval többen dolgoznak, és Európa legalacsonyabb adóit, energiaárait a magyarok fizetik.

És itt csak annyit szeretnék mondani mindenkinek, aki oroszozik meg kémezik, hogy ha az olcsó orosz gázt és az olcsó orosz olajat nem hoznánk be Magyarországra, háromszor annyi lenne a rezsiköltsége a családoknak. És egyik oroszozó, egyik hazaárulózó, egyik kémező sem jelentkezett még, hogy szívesen fizetne háromszor annyit a rezsire

– szúrta közbe. „Van rezsicsökkentés, Európa legalacsonyabb adói, családtámogatás, édesanyák adómentessége, 13. és 14. havi nyugdíj” – sorolta. Szijjártó Péter ezután leszögezte, hogy ebben a helyzetben nem szabad kockáztatni, nem szabad ezen eredményeket veszélybe sodorni.

Mert ha egy nullkilométeres kalandorra rábízzuk egy ilyen helyzetben az országot, minden elveszik. Higgyék el, annyira bonyolult nemzetközi rendszer van, annyira bonyolult nemzetközi helyzet van, hogy itt a tapasztalat, a kiszámíthatóság, a megbízhatóság most nagyon felértékelődik

– hangsúlyozta. „Magyarország sorsa, Magyarország jövőbeli sikere igazából nagymértékben függ attól, hogy a Közép-Európára hatással bíró négy nagy világpolitikai hatalmi centrummal egyszerre tudunk-e jó kapcsolatot fenntartani” – folytatta.

Nem volt egyszerű ezt kiépíteni, de megcsináltuk, s ma az Egyesült Államokkal, Oroszországgal, Kínával és Törökországgal is olyan normális kapcsolatot tudunk fenntartani, hogy ők mind egyszerre érdekeltek a sikerünkben, és semmiképp sem érdekeltek egyszerre a kudarcunkban. Nagyon nehéz volt összerakni, de ezt meg kell tartani

– tette hozzá. A miniszter ezzel kapcsolatosan úgy fogalmazott, hogy

senki nem gondolja komolyan szerintem, hogy majd a Tisza Párt elnöke leül az amerikai elnökkel és megállapodik bármiről is.

Végezetül pedig kifejtette, hogy a választás vidéken fog eldőlni, a választást az nyeri meg, aki megnyeri a vidéki választókerületeket, ezért igen fontos, hogy minél több emberhez jusson el az az igazság, hogy „Magyarország akkor tud békében és biztonságban élni, akkor tud kimaradni a háborúból, akkor tudjuk itthon tartani a magyar emberek pénzét, hogyha a nemzeti szuverén kormányzást fenntartjuk”.

Ha nem lesz nemzeti szuverén kormányzás, minden elveszhet, s ezt nem akarhatjuk

– figyelmeztetett.”