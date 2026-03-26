Szijjártó Péter: Egy nullkilométeres kalandort megesznek reggelire a jelenlegi nemzetközi közegben

A tárcavezető kispesti lakossági fórumán hangsúlyozta, hogy mostanra tizenhat nagyon kemény év van Magyarország mögött, s ezen időszak alatt öt olyan válság is kirobbant, amilyenből egy is elég lett volna ahhoz, hogy a világot kiforgassa a sarkaiból. „Ugye összeomlott az európai pénzügyi rendszer tizenhat éve. Tizenegy évvel ezelőtt ránk törtek idegen kultúrákból migránsok, akik fittyet hánytak a viselkedési szabályainkra, normáinkra, törvényeinkre, mindenre. Jött a Covid hat évvel ezelőtt, amikor le kellett számolnunk azzal a naiv illúzióval, hogy mi mindennel szemben védettek vagyunk már itt a technológia miatt. Négy éve kitört a háború és folyamatosan zajlik. És most meg itt van az iráni háború” – sorolta.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Mégis Magyarország fantasztikus teljesítményre volt képes. Egymillióval több ember dolgozik, mint tíz éve. Európa legalacsonyabb adói. Európa legalacsonyabb rezsiköltségei. És annyit szúrnék be egyébként itt, hogy akik így oroszoznak meg kémeznek meg nem tudom én micsoda, egyik sem jelentkezett azért, hogy szívesen fizetne háromszor annyit a rezsire, ugyanis ha nem az olcsó orosz kőolajat meg földgázt vennénk, akkor nézzék meg, hogy most mennyit fizetnek a rezsire, szorozzák meg hárommal, s az lenne az eredmény

– mondta.

Majd kitért a 13. és a 14. havi nyugdíjra, továbbá a világszerte egyedülálló családtámogatási rendszerre is, amelyek szavai szerint olyan eredmények, amelyek bravúrnak számítanak ebben a világgazdasági és világpolitikai környezetben.

Szijjártó Péter ennek kapcsán arra figyelmeztetett, hogy nem szabad most mindezt kockára tenni. „Mert egy olyan nemzetközi közegben élünk, amelyben egy nullkilométeres kalandort megesznek reggelire” – fogalmazott.

Ma Magyarország biztonsága gazdasági, fizikai és minden szempontból azon áll, hogy a Közép-Európa életére hatással lévő négy nagy világpolitikai centrummal egyszerre fenn tudunk-e tartani jó kapcsolatot, és ezeket egyszerre érdekeltté tudjuk-e tenni Magyarország sikerében

– vélekedett.

„Amerikai Egyesült Államok, Oroszország, Kína, Törökország. Ha ezekkel egyszerre jóban tudunk lenni, biztonságban vagyunk. Na de most képzeljék el a Tisza Párt elnökét, ami mondjuk az amerikai elnökkel próbál megállapodni bármiről is. Szóval azt akarom mondani, hogy most minden elveszhet” – folytatta.

És ne felejtsék azt sem: ahhoz, hogy ne menjünk háborúba, ne vigyék el a pénzünket és az ukránok ne jöhessenek az Európai Unióba, a következő négy évben is minden egyes nap nemet kell tudni mondani Brüsszelnek

– tette hozzá.