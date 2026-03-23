Szijjártó Péter: Minden egyes nap folytatódik a nyomásgyakorlás

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a városban rendezett lakossági fórumon a lehallgatási botránnyal kapcsolatban kiemelte, hogy a választáshoz közeledve minden egyes nap folytatódik a nyomásgyakorlás.

Forrás: Facebook

„Látják, már külföldi titkosszolgálatok magyar újságíró segítségével hallgatják le a magyar külügyminisztert. Óriási újdonságként festik fel a falra, hogy a magyar külügyminiszter szokott nem uniós külügyminiszterekkel is beszélni” – mondta.

Hát barátaim, a helyzet az az, hogy az Európai Unióban számos olyan döntés születik, ami befolyásolja Magyarország viszonyát és együttműködését más, unión kívüli országokkal. Legyen szó az energiállátásunkról, legyen szó a járműiparról, legyen szó a biztonságunkról legyen szó a politikai együttműködésről is

– mutatott rá.

„Igen, ezeket a kérdéseket meg kell vitatni az Európai Unión kívüli partnereinkkel is, úgyhogy nagyon-nagyon szedjék össze magukat a külföldi titkosszolgálatok, mert nem csak az orosz külügyminiszterrel, de az amerikai, a török, az izraeli a szerb és más partnereinkkel is szoktam beszélni az európai uniós tanácsülések előtt is meg után is” – folytatta.

Lehet, hogy durva, amit mondok, de a diplomácia arról szól, hogy beszélni szoktunk más országok vezetőivel

– tette hozzá.

Szijjártó Péter ezután leszögezte, hogy ha a jelenlegi kormánypártok világos parlamenti többséget szereznek áprilisban, akkor Magyarország biztosan nem megy háborúba, nem küld katonákat, nem ad pénzt és nem engedi, hogy Ukrajna az Európai Unió tagja legyen. „De hogyha veszítünk, akkor mindennek az ellenkezője fog megvalósulni” – figyelmeztetett.

Ezért a következő húsz napban tegyünk meg mindent azért, hogy ezt a választókerületet is megvédjük, mert az nyeri a választást, aki megnyeri a vidéket. És hogyha mi vidéken ugyanolyan erősek leszünk, mint amilyen erősek voltunk legutóbb, nem lehet probléma

– emelte ki.

„Világos végeredmény fog születni április 12-én. És megüzenjük Brüsszelnek, megüzenjük Berlinnek, megüzenjük Kijevnek, hogy nem, nem megyünk háborúba. Magyarországa béke és a biztonság országa. Nem adjuk a gyerekeink és az unokáink jövőjét. Mi békében fogunk élni” – összegzett.