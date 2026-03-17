Szijjártó Péter: A választás után is harcolni kell az olcsó orosz kőolajért

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a városban rendezett lakossági fórumon kijelentette, hogy Ukrajnának érdeke, hogy olyan kormány legyen Magyarországon, amelyik nem akadályozza Európa hadba lépését, az európai emberek pénzének elküldését és az ország integrációját.
„Nyilvánvalóan tudják, hogy ha mi maradunk, akkor soha a büdös életben nem lesznek tagjai az Európai Uniónak, Magyarország nem megy háborúba, és a magyar emberek pénzét itt tartjuk Magyarországon” – mondta.
Viszont hogyha a Tisza Párt nyer, akkor nem fognak tudni nemet mondani a brüsszeli követelésekre, és Magyarország egész Európával háborúba megy, a magyar emberek pénze megy Ukrajnába, az ukránok meg jönnek az Európai Unióba a háborújukkal együtt
– folytatta. Majd úgy vélekedett, hogy ezért az ukránok számára nemzeti sorskérdés, hogy a magyar kormánypártok elveszítsék az április 12-i választást.
És ugye erről szól az olajblokád is. Az olajblokád egy Brüsszel–Berlin–Kijev tengelyen meghozott döntés, amiről tájékoztatták a Tisza Pártot, aztán végrehajtották
– fogalmazott Szijjártó Péter.
„Mert mi volt a cél? Ugye azzal, hogyha leállítják a Magyarországra vezető fő olajszállító vezetéket, azzal jó eséllyel előállíthattak volna egy olajellátási válságot, egy ezer forintos benzinárat, s hosszú sorokat a benzinkutaknál. És ez egy-két hónappal a választás előtt az álmoskönyvek szerint sok jót nem jelent a kormányzó pártoknak, egy ilyen helyzet nyilvánvalóan az ellenzéket segíti” – fejtette ki. Szijjártó Péter azonban rámutatott, hogy ők sem a 6:20-assal érkeztek, ezért felkészültek a helyzetre. „De látszik az, hogy nem állnak meg. Jó, nem jött be az olajblokád, akkor ma elkezdik a színházat, hogy Ursula von der Leyen levelet ír Volodimir Zelenszkijnek. Tehát hagyjuk már, most azt hiszik, hogy ezzel meg tudnak vezetni minket?” – tette fel a kérdést.
Hát Kijev, az ukránok nem az Európai Bizottság, nem Brüsszel ellenére döntött az olajblokád mellett, hanem együtt döntöttek arról, hogy olajblokád alá helyezzék Magyarországot, és eljátsszák a színházat. Miről szól ez? Hogy megint menjen az idő. Ugye van még három vagy négy hét a parlamenti választásig, megy az idő, s a választásig elhúzzák ezt a dolgot, hátha mégiscsak összejön az az olajellátási probléma
– jelentette ki.
Ezek egyszer már felrobbantották az Északi Áramlat vezetéket. Most pedig lövik a Török Áramlatot, ami ellát minket földgázzal
– folytatta. „Nem ment az olajblokád, megpróbáltak totális energiablokádot létrehozni Magyarországgal szemben, de ez se ment eddig. Ezért most mit csinálnak? Halálosan fenyegetik a miniszterelnököt meg a családját. Ez az, amiből mi nem kérünk, és ez az, amit mi teljes mértékben vissza is utasítunk” – fűzte hozzá.
A miniszter végül hangsúlyozta, hogy az Európai Bizottság épp három nappal a magyarországi választás után, április 15-én fogja előterjeszteni javaslatát az orosz kőolaj kitiltásáról. „Na most, nekünk az orosz olaj az olcsó orosz olaj a rezsicsökkentést jelenti (…) Ezért a következő hetek harca az olcsó orosz olaj megtartásáról és a rezsicsökkentés megvédéséről fog szólni. Mi készen állunk arra, hogy ezért harcoljunk, de ehhez meg kell nyerni a választás” – emelte ki. „Ha a Tisza Párt nyeri a választást, nyilvánvalóan nem fog harcolni az olcsó orosz olajért, mert nem fog tudni nemet mondani Brüsszelnek, mert a nagy energiacégek már delegálták a saját emberüket a Tisza Pártba, mert nyilvánvalóan az olcsó orosz olaj kiiktatásával a nagy nyugati energiacégek járnak jól, mert majd méregdrágán eladhatják az olajukat itt Közép-Európában” – tette hozzá.
A rezsicsökkentésnek vége, ez következik akkor, hogyha a Tisza Párt nyeri a választást. Ha mi nyerjük a választást, mi harcolni fogunk
– összegzett.