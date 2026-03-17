Szijjártó Péter: A választás után is harcolni kell az olcsó orosz kőolajért

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a városban rendezett lakossági fórumon kijelentette, hogy Ukrajnának érdeke, hogy olyan kormány legyen Magyarországon, amelyik nem akadályozza Európa hadba lépését, az európai emberek pénzének elküldését és az ország integrációját.

Ha a Tisza Párt nyer, akkor nem fog tudni nemet mondani Brüsszelnek, és akkor vége a rezsicsökkentésnek – közölte Szijjártó Péter

„Nyilvánvalóan tudják, hogy ha mi maradunk, akkor soha a büdös életben nem lesznek tagjai az Európai Uniónak, Magyarország nem megy háborúba, és a magyar emberek pénzét itt tartjuk Magyarországon” – mondta.

Viszont hogyha a Tisza Párt nyer, akkor nem fognak tudni nemet mondani a brüsszeli követelésekre, és Magyarország egész Európával háborúba megy, a magyar emberek pénze megy Ukrajnába, az ukránok meg jönnek az Európai Unióba a háborújukkal együtt

– folytatta. Majd úgy vélekedett, hogy ezért az ukránok számára nemzeti sorskérdés, hogy a magyar kormánypártok elveszítsék az április 12-i választást.

És ugye erről szól az olajblokád is. Az olajblokád egy Brüsszel–Berlin–Kijev tengelyen meghozott döntés, amiről tájékoztatták a Tisza Pártot, aztán végrehajtották

– fogalmazott Szijjártó Péter.

„Mert mi volt a cél? Ugye azzal, hogyha leállítják a Magyarországra vezető fő olajszállító vezetéket, azzal jó eséllyel előállíthattak volna egy olajellátási válságot, egy ezer forintos benzinárat, s hosszú sorokat a benzinkutaknál. És ez egy-két hónappal a választás előtt az álmoskönyvek szerint sok jót nem jelent a kormányzó pártoknak, egy ilyen helyzet nyilvánvalóan az ellenzéket segíti” – fejtette ki. Szijjártó Péter azonban rámutatott, hogy ők sem a 6:20-assal érkeztek, ezért felkészültek a helyzetre. „De látszik az, hogy nem állnak meg. Jó, nem jött be az olajblokád, akkor ma elkezdik a színházat, hogy Ursula von der Leyen levelet ír Volodimir Zelenszkijnek. Tehát hagyjuk már, most azt hiszik, hogy ezzel meg tudnak vezetni minket?” – tette fel a kérdést.

Hát Kijev, az ukránok nem az Európai Bizottság, nem Brüsszel ellenére döntött az olajblokád mellett, hanem együtt döntöttek arról, hogy olajblokád alá helyezzék Magyarországot, és eljátsszák a színházat. Miről szól ez? Hogy megint menjen az idő. Ugye van még három vagy négy hét a parlamenti választásig, megy az idő, s a választásig elhúzzák ezt a dolgot, hátha mégiscsak összejön az az olajellátási probléma

– jelentette ki.

Ezek egyszer már felrobbantották az Északi Áramlat vezetéket. Most pedig lövik a Török Áramlatot, ami ellát minket földgázzal

– folytatta. „Nem ment az olajblokád, megpróbáltak totális energiablokádot létrehozni Magyarországgal szemben, de ez se ment eddig. Ezért most mit csinálnak? Halálosan fenyegetik a miniszterelnököt meg a családját. Ez az, amiből mi nem kérünk, és ez az, amit mi teljes mértékben vissza is utasítunk” – fűzte hozzá.