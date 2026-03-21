Szijjártó Péter: Esztelen összeesküvés-elméletek a Tisza Párttól

Ezt követően Hrihorij Omelcsenko, volt ukrán parlamenti képviselő, és az ukrán titkosszolgálat volt tisztje fenyegette meg a magyar miniszterelnök családját egy interjúban. A Pryamy TV nevű YouTube-oldalra felkerült videó szerint a volt tiszt arról beszélt, hogy nem kell megadnia Zelenszkij elnöknek Orbán Viktor címét, mivel ők mindent tudnak már róla és a családjáról:

Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hová jár ki, kikkel találkozik, és így tovább.

A volt politikus ezután sem állt le, később így fogalmazott:

Vitya, kitépjük a büdös nyelvedet és a kutyák elé dobjuk! A neonáci véred gyorsabban folyik a Dunába, mint a moszkvai olaj a Barátság vezetéken keresztül!

Fico mintájára merénylettel fenyegetik Orbán Viktort

Az Ellenpont által megtalált videórészletben ennél is tovább merészkedik az egykori ukrán titkosszolga, és nyíltan Orbán Viktor lelövéséről beszél, és megfenyegeti a magyar miniszterelnököt, hogy ha nem hagyja abba az ukránoknak nem tetsző beszédek tartását, akkor ő is pontosan úgy jár, mint Robert Fico, és öt golyót kap.

Orbán Viktor korábban is kapott nyílt fenyegetést Ukrajnából

Az ukrán hadseregben olyan szélsőséges csoportok is megjelentek, amelyek részéről korábban is elhangzottak fenyegetések Magyarországgal és a magyar miniszterelnökkel szemben. Zelenszkij szavai előtt Jevhen Karasz, az ukrán hadsereg őrnagya és a neonáci C14 csoport vezetője - akit Volodimir Zelenszkij elnök még ki is tüntetett korábban - katonai invázióval fenyegette meg Magyarországot.

Egy videóban Karasz azt mondja, hogy Ukrajna ellenségnek tekinti mindazon országokat, akik ellenségesen viselkednek velük szemben most, vagy akár a jövőben.

Szerinte nem Oroszország a legnagyobb probléma, mert az a jelenlegi formájában meg fog szűnni létezni. Elmondta, hogy szerinte valószínűleg muszlimmá fog válni. Felteszi a kérdést: „Mit fog Orbán csinálni? Ez a kis csahos?”

Most egyetlen 128-as dandár két perc alatt odaérhetne, ha Orbán hirtelen azt mondaná: „KGB-ügynök vagyok, nézzétek, usankában vagyok

– hangzik el a videóban.