Honvéd

Szijjártó Péter: A Paris Saint-Germain és a Szpartak Moszkva is részt vesz a Honvéd ünnepi utánpótlástornáján – videó

6 órája
Olvasási idő: 3 perc
Európai sztárcsapatok részvételével nemzetközi U-15-ös tornát rendez a Budapest Honvéd FC – közölte a klub Facebook-oldalán Szijjártó Péter, a Budapest Honvéd elnöke.
A Budapest Honvéd akadémiája az egyik legjobb Magyarországon, ezt mutatják az utánpótlás csapataink eredményei, az a tény, hogy hány fiatal áll Feczkó Tamás szakvezető rendelkezésére. Kiváló szakemberek dolgoznak akadémiánkon, és ennek komoly nemzetközi jelét is adjuk – mondta az elnök a közösségi oldalon látható videóban.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Fotó: Facebook/Szijjártó péter

Hozzátette, óriási megtiszteltetés számukra, hogy egy fantasztikus nemzetközi tornát rendezhetnek az akadémián, a 15 évesek korosztályában. 

Március 12. és 15. között vendégük lesz a Paris Saint-Germain, az Atalanta, a Szpartak Moszkva, a Maribor és az Elche korosztályos csapata.

Ha valaki szeretne látni jó utánpótlás focit, azt, hogy a sztárcsapatoknál milyen fiatalokat nevelnek, az látogasson ki a Magyar Futball Akadémiára, illetve a Bozsik Arénába, és nézze meg, hogy Európa topcsapataival játszhatnak a fiataljaink

 – mondta Szijjártó Péter.

