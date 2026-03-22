„Mindenki megnyugodhat, csak porcukor” – videó

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára egy közös, humoros videóban reagált a Tisza Párt elnöke körüli botrányokra. A felvételen a politikusok rétest készítenek, miközben kétértelmű megjegyzésekkel utalnak a közéletben megjelent hírekre.

Szijjártó Péter beszédet mond a CPAC (Konzervatív Politikai Akció Konferencia) Hungary rendezvényén az MTK sportcsarnokban 2026. március 21-én

A videó egyik visszatérő motívuma a porcukor, amelyre többször is külön hangsúlyt helyeznek.

Mindenki nyugodt lehet, csak porcukor

– hangzik el a felvételen, amely sokak szerint a Magyar Péterhez köthető bulival kapcsolatos találgatások kifigurázása.

A beszélgetés során több ironikus megjegyzés is elhangzik. „Megszórtam, ide jöhet egy csíkban” – mondja az egyik politikus, mire a másik így reagál: „Ez egy csíknak egy darabja.” A párbeszéd egyértelműen a közéletben felmerült vádakra utal, ugyanakkor mindvégig humoros keretben marad.

A videóban politikai utalások is megjelennek. Szijjártó Péter arról beszél, hogy a kormányfő rendezvényei nagyobb tömegeket mozgatnak meg, mint a Tisza Párt eseményei. „Mindenhol háromszor-négyszer annyian voltak, mint a Tisza Pártnak a rendezvényein” – fogalmazott.

Magyar Péter egy videóban beszélt arról, hogy két éve járt egy olyan lakásban, ahol zárt körű buli zajlott, és kábítószernek tűnő anyagok is jelen voltak.