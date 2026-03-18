Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: Szégyentelen álhírhadjáratba kezdett az ukrán külügyminiszter

22 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ma az ukránok újra bizonyították, hogy nincs az az eszköz, aminek a használatától visszariadnának a magyar parlamenti választás eredményének befolyásolása érdekében. Ezt közölte Szijjártó Péter a közösségi oldalára feltöltött videójában.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szijjártó PéterAndrij SzibihaKárpátalja

Az ukránok minden eszközt bevetnek azért, hogy a Tisza Párt nyerje a választást – fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter elmondta, minden eszközt bevetnek annak érdekében, hogy a Tisza Pártot segítsék.

Litér, 2026. március 18. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a német TLC Sennebogen kapacitásbővítő beruházása bejelentésén Litéren 2026. március 18-án. A hegesztett nehézacél szerkezeti elemek gyártására specializálódott vállalat kapacitásbővítést hajt végre kétmilliárd forint értékben, amihez a kormány 230 millió forint támogatást ad, így segítve elő több mint ötszáz munkahely létrehozását. MTI/Katona Tibor
Az ukránok minden eszközt bevetnek azért, hogy a Tisza Párt nyerje a választást – fogalmazott Szijjártó Péter
Fotó: MTI

Kezdték az olajblokáddal, folytatták egy totális energiablokád kísérletével, aztán jött a halálos fenyegetés a miniszterelnöknek, majd a fenyegetés a miniszterelnök gyerekeinek és kiskorú unokáinak, most pedig a külügyminiszter kezdett egy szégyentelen álhír hadjáratba, ráadásul a kárpátaljai magyar testvéreink felhasználásával. Azt írta ki előbb a közösségi oldalára, hogy az oroszok Orbán Viktor oldalán avatkoznak be a magyar parlamenti választásba, a kárpátaljai magyarok felhasználásával. Itt az ideje, hogy világossá tegyük az ukránoknak, hogy ebből elég

– emelte ki a külügyminiszter. 

Szijjártó Péter hozzátette: 

Fejezzék be a magyar parlamenti választásba történő beavatkozást, fejezzék be a magyarok inzultálását Magyarországon és Kárpátalján. Éppen elég, hogy 2015 óta folyamatosan veszik el a kárpátaljai magyarok jogait, fejezzék be, hogy a kárpátaljai magyarokat belekeverik egy ilyen mocskos hazugság hadjáratba. 

A tárcavezető azt is kijelentette: 

A választást meg fogjuk nyerni. Az ukránok soha az életben nem fognak csatlakozni az Európai Unióhoz. Nem engedjük, hogy Magyarországot belekeverjék a háborúba, és nem engedjük, hogy elvigyék a magyar emberek pénzét Ukrajnába, akármit is találnak ki az ukránok, akármilyen hazugságot talál ki az ukrán külügyminiszter, és akárkit fenyeget meg Zelenszkij elnök. 

Szijjártó Péter szerint az ukránok nyilvánvalóan elkeseredettek, nyilvánvalóan látják, hogy hiába minden erőfeszítés. „Látták a tömeget a Békemeneten. Látták a tömeget Kaposváron, látták a tömeget Egerben, látták ma a tömeget Dunaújvárosban. Látják, hogy nincsen hatása a beavatkozásnak, látják, hogy a magyar emberek szuverén nemzeti kormányt akarnak, a magyar emberek békét akarnak, a magyar emberek biztonságot akarnak, és a magyar emberek ki akarnak maradni az ukránok háborújából” – tette hozzá, és kiemelte:

Úgyhogy jól figyelj, Szibiha kolléga, akármit is csinálsz, akármit is hazudsz, tótágast is állhatsz, itt Magyarországon a Tisza Párt nem nyer választást, mi fogjuk megnyerni a választást, ti pedig soha a büdös életben nem csatlakozhattok az Európai Unióhoz, a magyarok pénzét nem viszitek el, és mi magyarok nem veszünk részt a ti háborútokban, mi békét és biztonságot akarunk, ki fogunk maradni a háborútokból. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!