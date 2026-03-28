Szijjártó Péter: Szépen bedőlt ma is egy tiszás mutatvány

A külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán reagált az önmagát lebuktató tiszás informatikus ügyére. Szijjártó Péter a videóban hangsúlyozta, hogy nincs új a nap alatt, hiszen mint végül kiderült, ez is csak egy újabb ukrán beavatkozási kísérlet volt.

Szijjártó Péter szerint ismét kiderült, hogy az ukránok állnak az akció mögött

Fotó: FERENC ISZA / AFP

„Vége a mellébeszélésnek, vége a hazudozásnak, vége a hős gyártásnak. A Tisza Párt és a baloldali média összehangolt akciója ma besült, nem ez az első mutatvány a kampány alatt. A dolog lába leért a földre, és kiderült, hogy megint pontosan ugyanarról van szó ukrán titkosszolgálati beavatkozás, magyar parlamenti választási folyamatba” – jelentette ki a külügyminiszter a videóban.

Szijjártó Péter egyúttal elmondta, hogy a Tisza Párt informatikusa a saját maga meghallgatásán, saját maga vallotta be, hogy az hogy az ukránok beszervezték, az ukránok kiképezték, az ukránok kapcsolattartót jelöltek ki a számára, és még támadó akciók végrehajtására is felkészítették. Ez ellen lépett fel az Alkotmányvédelmi Hivatal.

Az ukránok mindenre képesek annak érdekében, hogy a Tisza Pártot hatalomra segítsék. Mindenre képesek, ha kell lehallgatnak, ha kell halálosan fenyegetnek, ha kell elzárják a Barátság vezetéket és olajblokád alá vonják Magyarországot

– nyomatékosította.

Szijjártó Péter egyúttal hangsúlyozta, hogy „ezt nem hagyhatjuk, mert ez egy támadás a szuverenitásunkkal szemben”. „A szegény rendőr azt hitte, hogy hőssé válik, pedig csak egyszerűen arról van szó, hogy nem volt tudomása egy teljesen helyénvaló és teljesen jogos kémelhárítási akcióról” – fogalmazott.

„Az Alkotmányvédelmi Hivatal tette a dolgát, hiszen az Alkotmányvédelmi Hivatal dolga, hogy megvédje Magyarország szuverenitását. Az ukránok kiképeztek egy kémet, az Alkotmányvédelmi Hivatal pedig fellépett ezzel szemben, és meg is kell védenünk Magyarország szuverenitását, mert Zelenszkij és az ukránok mindent elkövetnek annak érdekében, hogy a Tisza Párt nyerje meg ezt a választást, hogy ezáltal Zelenszkij alakíthasson kormányt, itt Magyarországon egy olyan kormányt, amely majd beleviszi Magyarországot a háborúba, amely odaadja a magyar emberek pénzét az ukránoknak, és amely engedi, hogy az ukránok bejöjjenek a háborújukkal együtt az Európai Unióba, de mi ezt nem fogjuk engedni” – jelentette ki a külügyminiszter.

Meg fogjuk nyerni a választást, nem engedjük, hogy Zelenszkij titkosszolgálati műveleti tereppé tegye a Magyarországot, akármilyen kommunikációs akciókat is találnak ki a Tisza Pártnál. Ez egy szép próbálkozás volt, de nem sikerült, ez a helyzet

– zárta videóját a tárcavezető.