Szijjártó Péter: Kiderült, hogy a Tisza Párt a brüsszeli energiapolitikát akarja végrehajtani

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a városban rendezett lakossági fórumon kiemelte, hogy tizenhat kutyakemény év van már Magyarország mögött, ezen időszak alatt öt olyan válság is kirobbant, amilyenből egy is fejezeteket tölt meg a történelemkönyvekben.

Szijjártó Péter a városban rendezett lakossági fórumon kiemelte, hogy tizenhat kutyakemény év van már Magyarország mögött, ezen időszak alatt öt olyan válság is kirobbant, amilyenből egy is fejezeteket tölt meg a történelemkönyvekben

Fotó: MTI

„Tizenhat éve összeomlott az európai pénzügyi rendszer, kis híján maga alá temetve az európai gazdaságot. Majd tizenegy éve kultúrsokként érvén minket idegen kultúrákból érkezők tömegei agresszív, a törvényeikre gyalázatos módon fittyet hányó módon meneteltek keresztül az országon (…) Itt jött a Covid. Aztán négy éve kitört a háború. Majdnem annyi ideje zajlik háború a szomszédban, mint amilyen hosszan zajlottak a világháborúk az elmúlt évszázadban. És most még kitört az iráni háború is” – sorolta.

És mégis, Magyarország fantasztikus teljesítményt hajtott végre. Mivel ezen tizenhat év alatt történtek olyan dolgok, amilyenek sehol máshol a világon. Egymillió új munkahelyet teremtettünk tíz év alatt, (…) Itt kell fizetni a legalacsonyabb munkát terhelő adókat. Itt van egyedül 13. és 14. havi nyugdíj is. Itt van olyan világbajnok családtámogatási rendszer, aminek a keretében most már majd az anyáknak nem kell személyi jövedelemadót fizetni az egész életükben, függetlenül attól, hogy ők hány évesek meg a gyerek hány éves. És ugye itt van a rezsicsökkentés

– húzta alá.

„S mi azt mondjuk a bizonytalankodóknak, hogy ne kockáztassanak. Ne kockáztassanak, mert ezeket az eredményeket nem érdemes veszélybe sodorni” – tette hozzá. Szijjártó Péter ennek kapcsán azt mondta, hogy kijött a Tisza Pártnak most egy dokumentuma, amelyet megpróbáltak eltitkolni, s amely azt mutatja, hogy többek közt a rezsicsökkentés eltörlésére készülnek.

A Tisza Párt alapvetően megpróbálja titkolni, hogy mit akar csinálni, ugye? Az alelnökük mondta, hogy majd a választás után mindent meg lehet csinálni, hogy addig nem mondanak el semmit, mert a végén még megbuknak a választás előtt

– fogalmazott.

„Na de most kiderült, hogy mit akarnak a rezsicsökkentéssel, kiderült, hogy mit akarnak. Végre akarják hajtani a brüsszeli energiapolitikát, ez mit jelent? El akarják törölni a rezsicsökkentést, el akarják törölni a védett benzinárat, és külföldiek kezére akarják juttatni a magyar energiaipari vállalatokat” – jelentette ki.