Putyin ultimátumot adott Zelenszkijnek – most dől el Ukrajna sorsa

Szijjártó Péter: Nem engedhetjük, hogy a Tisza Párt végrehajtsa a brüsszeli energiapolitikát

Kiderült, hogy a Tisza Párt a brüsszeli energiapolitikát végrehajtva eltörölné a rezsicsökkentést, a védett üzemanyagárat, ezt azonban nem szabad hagyni, ez is az áprilisi választások tétje - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a tárca közlése szerint kedden Mezőtúron. Szijjártó Péter szerint a Tisza Párt kormányra kerülve le akarná választani hazánkat az olcsó orosz kőolajról és földgázról.
Szijjártó Péter a városban rendezett politikai gyűlésen kiemelte, hogy előző nap nyilvánosságra került az a dokumentum, amely arról szól, hogy a Tisza Párt a brüsszeli energiapolitikát akarja végrehajtani.

Szijjártó Péter szerint a Tisza Párt kormányra kerülve le akarná választani hazánkat az olcsó orosz kőolajról és földgázról
Szijjártó Péter szerint a Tisza Párt kormányra kerülve le akarná választani hazánkat az olcsó orosz kőolajról és földgázról (Fotó: MTI/Vajda János)

Ez azt jelenti, hogy el akarják törölni a rezsicsökkentést és meg akarják szüntetni a védett benzinárat. Ha megszüntetik a rezsicsökkentést, az azt jelenti, hogy mindenki hazamegy, megnézi a rezsiszámláját, megnézi, hogy milyen összeg van rajta, és azt tessék megszorozni hárommal. Ha a védett benzinárat megszüntetik, ezer forint lesz a benzinár. Sok tízezerrel többe fog kerülni a tankolás, sok tízezerrel többe fog kerülni a rezsi

– figyelmeztetett.

Azért nem is vitatják ennek a dokumentumnak a valódiságát, mert az van oda leírva, amiket eddig mondtak. Ezt mondta a Tisza Párt elnöke, ezt mondta a Shelltől odadelegált Kapitány alelnök úr, hogy meg kell szüntetni a rezsicsökkentést, meg kell szüntetni a védett benzinárat, de még egyszer mondom, ez háromszoros rezsivel meg ezer forintos benzinárral járna, sok tíz-, akár százezer forintos plusz kiadást jelentene a családoknak havonta

– folytatta.

Ezt nem engedhetjük, barátaim. És a következő parlamenti választásnak április 12-én ez is a tétje: meg tudjuk-e védeni a rezsicsökkentést, és meg tudjuk-e védeni a védett benzinárat

– tette hozzá.

Szijjártó Péter aláhúzta, hogy a Tisza Párt kormányra kerülve le akarná választani hazánkat az olcsó orosz kőolajról és földgázról, ami „nem azért fontos, mert orosz, hanem azért, mert olcsó”.

És ha nekünk drágábban akar valaki eladni energiát, kérdezem én, miért kéne drágábban vennünk? Az a kérdésem, hogy miért kellene drágábban energiát vennünk?

– fogalmazott.

Tehát akik hazaárulóznak, oroszoznak és kémeznek, azok még soha nem jelentkeztek, hogy ők nagyon szívesen fizetnének háromszor annyit rezsire. Akkor kiabáljanak, ha készek arra, hogy háromszor annyit fizessenek a rezsire, és holnaptól készek arra, hogy ezer forintért tankolják a benzint

– jegyezte meg.

Mert ha erre készek, akkor azt mondom, csinálják, de mindaddig ők is élvezik azt, hogy meg tudtunk állapodni az oroszokkal és meg tudtunk állapodni az amerikaiakkal is arról, hogy Magyarország továbbra is olcsó energiát tud vásárolni, és ekként a tiszások is a rezsicsökkentett árat fizetik és a tiszások is védett benzinárat fizetnek

– mutatott rá.

 

