Szijjártó Péter: Ilyen durva külföldi titkosszolgálati beavatkozás soha nem volt a magyar választásba

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a városban rendezett lakossági fórumon hangsúlyozta, hogy a közelgő választás nem csak Magyarország, hanem Ukrajna számára is nemzeti sorskérdés, ugyanis a jelenlegi kormány nem akar belépni a háborúba, nem akarja odaadni az emberek pénzét, illetve nem támogatja a szomszéd ország európai uniós csatlakozását sem.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

És ezért mindent meg is tesznek, hogy befolyásolják a választást. Nézzék, én is végigcsináltam néhány választási kampányt már, de ilyen szégyentelen, nyílt, durva külföldi titkosszolgálati beavatkozás soha nem volt a magyar parlamenti választásba, pedig 2022-ben is dolgoztak, és akkor még Washingtonban is dolgoztak

– tudatta.

„Ugye van a beavatkozásnak egy része, ami a nyilvánosság számára nem látható, itt mi is a nyilvánosság számára nem látható eszközökkel védekezünk, nap mint nap. Aztán vannak a nagyon látványos elemek. Ilyen például az olajblokád” – folytatta.

„És játsszák Brüsszelben a színházat, hogy von der Leyen levelet ír Zelenszkijnek, és Zelenszkij levelet ír von der Leyennek. Dehát naponta ötször beszélnek telefonon. Hetente legalább egyszer találkoznak, és itt eljátsszák, mintha az ukránok valamit döntöttek volna, a brüsszeliek meg valamit ott gépészkednek, hogy megoldják. De nem ez történt, leültek, kigondolták, megbeszélték, a Berlin-Brüsszel-Kijev tengely” – fogalmazott.

Berlinben nem viselik el, hogy egy közép-európai ország miniszterelnöke a legfontosabb kérdésekben nem a német érdek, hanem a magyar érdek alapján lép (…) Brüsszelből mit akarnak? Háború, migráció, gender. És pontosan tudják, hogy egy ország tud ennek ellentartani, az mi vagyunk. És ugye itt vannak az ukránok, akik meg hát ugye az EU-s tagság, a háború és a pénz

– sorolta.

Szijjártó Péter aláhúzta, hogy az olajblokád kudarcot vallott, mert a magyar kormány felkészült. Éppen ezért egy totális energiablokádot próbáltak előállítani azzal, hogy az ukrán hadsereg drónok tucatjaival lőtte a Török Áramlat földgázvezeték oroszországi szakaszát.