Szijjártó Péter: Meg kell akadályozni, hogy a történelem sötét napjai megismétlődhessenek hazánkban

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter az „Út a pharrajimostól a Corvin-közig” című kiállítás megnyitóján aláhúzta, hogy minden ország történelmében vannak események, amelyek a nemzeti emlékezet fájó pontjaihoz tartoznak. „Itt Közép-Európában mindig olyan volt az élet, hogy kicsit bonyolultabb volt annál, mint ahogyan a nálunk szerencsésebb nemzetek éltek” – mondta.

Szijjártó Péter arra is figyelmeztetett, hogy Magyarországnak ki kell maradnia a jelenlegi háborús konfliktusokból Fotó: MTI

„Ebből fakadóan aztán a mi történelmünk itt Közép-Európában is bonyolultabb lett, bonyolultabb a mai napig. Ebből fakadóan aztán a közép-európai nemzetek, így a magyar nemzet történelmében is a fájó pontok kicsit sűrűbben adódtak, mint a nálunk szerencsésebb nemzetek életében” – mutatott rá.

Mindazonáltal ezek eseményeknek a nemzeti emlékezetben nélkülözhetetlen szerepük van, mert ezek a fájó pontok egyszerre emlékeztetnek és tanítanak is bennünket. A pharrajimos felhívja mindannyiunk figyelmét arra, hogy soha többé nem engedhetjük meg, hogy emberéletek ezreibe kerülő pusztítás vagy gyűlölet söpörjön végig Magyarországon

– folytatta.

„És a pharrajimosra emlékezés kijelöli kötelességünket is, vagyis hogy meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy a múltnak ezek a felkiáltójelei ne halványuljanak el, és meg kell akadályoznunk, hogy a történelem sötét napjai megismétlődhessenek itt Magyarországon” – tette hozzá.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy ezért biztosra kell mennünk abban a tekintetben, hogy a mai háborúktól szenvedő világunkban Magyarország esetében mindig biztosítjuk, hogy a háborúkból kimaradjunk, és minden olyan eseményt távol tartsunk az országtól, amely emberi tragédiákat, egy nemzet szenvedését hozná el.

„Mi, magyarok sajnos elég sokat tapasztaltunk az ilyen fekete történelmi fejezetekből, legyen szó az első vagy a második világháború szörnyűségekről, a holokauszt borzalmairól. Ezért nekünk mindent meg kell tennünk annak az érdekében, hogy ilyen események soha többet ne történhessenek meg Magyarországon” – hangsúlyozta. „És azt is tudjuk, hogy nem akkor kell észbe kapni, amikor a sötét fellegek már ott gyülekeznek a fejünk fölött, mert akkor már bizony késő. A béke, a családok, a magyar emberek, Magyarország biztonságának megőrzése egy folyamatos munka, egy mindennapos erőfeszítés kell, hogy legyen” – húzta alá.

Minden nap fel kell lépnünk azon kezdeményezések, provokációk és nyomásgyakorlás ellen, amelyek Magyarországot újra bele akarnák húzni valami olyasmibe, amitől mi Magyarországot, az egész magyar nemzetet meg akarjuk kímélni

– fűzte hozzá.