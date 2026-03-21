Most dől el, hogy kitör-e a harmadik világháború - döbbenetes hír érkezett

Először járt Budapesten az argentin elnök: Szijjártó Péter történelmi látogatásról beszélt – videó

Szijjártó Péter történelmi jelentőségűnek nevezte Javier Milei budapesti látogatását, kiemelve, hogy Magyarország és Argentína között erős politikai és értékalapú szövetség jött létre.
„Amint az a háttérből is látszik, az argentin elnök járt itt Budapesten. Ez az első alkalom, hogy egy argentin elnök eljött Magyarországra. Szokták mondani, hogy el vagyunk szigetelve, hát mondjuk azt, hogy nem így tűnik. Argentína az egyik főszereplő ma a világpolitikában” – hangsúlyozza legújabb videójában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Budapest, 2026. március 21. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a CPAC (Konzervatív Politikai Akció Konferencia) Hungary 2026 rendezvényen a MTK Sportparkban 2026. március 21-én. MTI/Máthé Zoltán
Szijjártó Péter beszédet mond a CPAC (Konzervatív Politikai Akció Konferencia) Hungary  rendezvényén az MTK sportcsarnokban 2026. március 21-én 
Fotó: MTI/Máthé Zoltán / MTI/Máthé Zoltán

Az egyenesség, az őszinteség, a világos beszéd jellemzi Milei elnököt. Valószínűleg ezért is vannak nagyon jóban a mi miniszterelnökünkkel: Orbán Viktor és Milei elnök úr kifejezetten jó barátságot ápolnak egymással. Nem véletlen, hogy az argentin elnök eljött ide a CPAC-re, hogy kifejezze a támogatását, hiszen értékbeli kérdésekben, a nemzetközi politika fő kérdéseiben mind-mind egyetértünk egymással

 – tette hozzá. 

„Kiállunk Donald Trump béketörekvései mellett, elutasítjuk a tömeges illegális migrációt, megvédjük a családjainkat a genderideológiától. Sok fontos szövetségesünk van és közülük is az argentin elnök az egyik legfontosabb. Soha korábban argentin elnök nem járt itt Budapesten, úgyhogy a látogatás jelentőségét nehéz eltúlozni” – zárta.

Válságstábot hívtak össze Csehországban, nagyon súlyos a helyzet
Szijjártó Péter: Meg kell védeni magunkat és a földgázellátásunkat – videó
Putyin nem várt tovább, megragadta a telefont - kiszivárogtak a hívás részletei

 

 

