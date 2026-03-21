Először járt Budapesten az argentin elnök: Szijjártó Péter történelmi látogatásról beszélt – videó

„Amint az a háttérből is látszik, az argentin elnök járt itt Budapesten. Ez az első alkalom, hogy egy argentin elnök eljött Magyarországra. Szokták mondani, hogy el vagyunk szigetelve, hát mondjuk azt, hogy nem így tűnik. Argentína az egyik főszereplő ma a világpolitikában” – hangsúlyozza legújabb videójában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter beszédet mond a CPAC (Konzervatív Politikai Akció Konferencia) Hungary rendezvényén az MTK sportcsarnokban 2026. március 21-én

Az egyenesség, az őszinteség, a világos beszéd jellemzi Milei elnököt. Valószínűleg ezért is vannak nagyon jóban a mi miniszterelnökünkkel: Orbán Viktor és Milei elnök úr kifejezetten jó barátságot ápolnak egymással. Nem véletlen, hogy az argentin elnök eljött ide a CPAC-re, hogy kifejezze a támogatását, hiszen értékbeli kérdésekben, a nemzetközi politika fő kérdéseiben mind-mind egyetértünk egymással

– tette hozzá.

„Kiállunk Donald Trump béketörekvései mellett, elutasítjuk a tömeges illegális migrációt, megvédjük a családjainkat a genderideológiától. Sok fontos szövetségesünk van és közülük is az argentin elnök az egyik legfontosabb. Soha korábban argentin elnök nem járt itt Budapesten, úgyhogy a látogatás jelentőségét nehéz eltúlozni” – zárta.