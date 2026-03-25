Szijjártó Péter: Tragédia Európa számára, amit az Európai Unió csinál

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter újságíróknak nyilatkozva reagált Donald Tusk állításaira, amelyek szerint titkos információkat osztott volna meg az orosz külügyminiszterrel. A tárcavezető ezt „óriási hazugságnak” nevezte. A miniszter úgy fogalmazott: Donald Tusk azt állítja, hogy ő „titkos információkat vitt ki az Európai Unió külügyminiszteri tanácsairól”, és azokat megosztotta Szergej Lavrovval. Szijjártó Péter szerint ugyanakkor az európai külügyminiszteri tanácsüléseken „semmi olyan dolog nem történik, ami titkos lenne”.

Szavai szerint az ülésre érkező külügyminiszterek döntő többsége már előzetesen ismerteti az álláspontját, az ülés alatt a résztvevők többségénél ott van a telefon, utána pedig rendszeresen sajtótájékoztatók következnek.

A külgazdasági és külügyminiszter arra is felhívta a figyelmet, hogy az elmúlt tizenegy és fél évben körülbelül százhúsz külügyminiszteri tanácsülésen vett részt, és állítása szerint egyszer sem történt olyan, ami előbb vagy utóbb ne került volna nyilvánosságra.

Szijjártó Péter szerint Donald Tusk kijelentése mögött politikai szándék áll. Mint mondta, a lengyel miniszterelnök és a hozzá hasonló szereplők azt szeretnék, hogy a Tisza Párt nyerje meg a magyarországi választást.

A miniszter arról is beszélt, hogy az Európai Unióban olyan döntések születnek, amelyek komoly hatással vannak Magyarország együttműködésére a nem uniós országokkal, ezért ezek következményeiről egyeztetni kell.

Szijjártó Péter újságíróknak hangsúlyozta, hogy alaptalanok azok az értelmezések, amelyek biztonsági protokollokra hivatkozva próbálják alátámasztani Donald Tusk állításait. Ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: „Magyarországon nagyon kevesen vagyunk önök közül, akik már részt vettünk külügyminiszteri tanácsüléseken”, majd hozzátette, hogy aki ad a szakmaiságra, az nem ír „baromságokat” a tanácsülések állítólagos titkosságáról.

A tárcavezető ezt nyomatékosította, amikor azt mondta: „Milyen biztonsági protokollok? Ki-be járkálnak az emberek. Nyolcvanan vagyunk bent, hetvenkilencnél van telefon, rajtam kívül mindenkinél.”