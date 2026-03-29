Szijjártó Péter: Ne hagyjuk, hogy Ukrajna döntsön a jövőnkről!

Szijjártó Péter a közösségi oldalán arról írt, hogy a választások közeledtével egyre nyíltabbá válik az ukrán beavatkozás. Bejegyzésében több eseményt is felsorolt, amelyek ezt a folyamatot jelzik.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke országjárásának győri állomásán, a Széchenyi téren 2026. március 27-én

A miniszter kiemelte: az ukrán külügyminiszter már nyíltan beszélt arról, hogy várják a Tisza Párt győzelmét a magyar választáson.

Ahogy közeledik a választás napja, úgy válik egyre nyíltabbá az ukrán beavatkozás: olajblokád, energiablokád, halálos fenyegetés, lehallgatás, ukrán kémnek beszervezett tiszás informatikus, megbukó hősrendőr sztori, ma pedig az ukrán külügyminiszter nem bírta tovább és elmondta: nagyon várják, hogy a Tisza Párt nyerjen a választáson, mert akkor lesz huszadik szankciós csomag, megkapják a 90 milliárd eurós hadikölcsönt és jöhetnek az EU-ba.

– hívta fel a figyelmet a külügyminiszter.

Ezt jelentené a Tisza Párt győzelme: Magyarország belesodródása a háborúba, a magyar emberek pénzének elküldése Ukrajnába és ukrán EU-tagság. Andrij Szibiha külügyminiszter ma mindezt elmondta. Ne hagyjuk, hogy az ukránok döntsenek a jövőnkről!!!

– írta Szijjártó Péter.