Szijjártó Péter: Ukrajna nem kaphatja meg a 90 milliárd dolláros „hadikölcsönt”, amíg olajblokádot tart fenn Magyarországgal szemben

Szijjártó Péter arra reagálva nyilatkozott, hogy Donald Tusk lengyel miniszterelnök azt mondta: az Európa Ukrajna rendelkezésére bocsáthatja a 90 milliárd eurós pénzügyi segélyt Budapest jóváhagyása nélkül is, mivel ezt a döntést korábban már minden ország, köztük Magyarország is támogatta.

Szijjártó Péter visszaszólt Tusk kijelentésére az ukrán hadikölcsönről Fotó: AFP

Donald Tusk szavait az index.hu idézte a Rubryka írása alapján.

A lengyel miniszterelnök Orbán Viktor szándékára reflektált, mellyel a magyar kormányfő az Ukrajna számára tervezett sürgősségi hitelt kívánja blokkolni.

Szijjártó Péter korábban elmondta, hogy

Az ukránok joggal remélik, hogy egy politikai váltás esetén megnyílnak nekik ezen lehetőségek, amiket mi eddig zárva tartottunk

Arra figyelmeztetett, hogy ezért mindenfajta beavatkozási kísérlet zajlik Ukrajna részéről, részben a nyilvánosság előtt, részben titokban. „Ilyen maga az, amikor azt mondja Volodimir Zelenszkij, hogy majd megadja a katonáinak Orbán Viktor címét, és majd ők elbeszélgetnek vele […]

Nyilvánvalóan az olajblokád is erről szól, hogy legyen ellátási válság, legyen ezerforintos benzin, mert az az álmoskönyvek szerint az épp kormányzók számára ritkán ad előnyt, ellentétben az ellenzékkel

– vélekedett.