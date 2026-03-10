Szijjártó Péter: Ukrajna mindenre kész a magyarországi választás befolyásolása érdekében

Ukrajna mindenre kész a választási eredmény befolyásolása érdekében, ugyanis április 12. nem csupán Magyarország, hanem a szomszédos ország számára is nemzeti sorskérdés – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter kedden Kecskeméten. Szijjártó Péter egyúttal hangsúlyozta, hogy hazánk továbbra is magyarázatot vár az aranykonvoj ügyében.

Szijjártó Péter ismét nyomatékosította, hogy hazánk magyarázatot vár az ukrán aranykonvoj ügyében

Fotó: FERENC ISZA / AFP

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető egy kecskeméti üzleti fórumon aláhúzta, hogy a közelgő választás nemcsak Magyarország, hanem Ukrajna számára is nemzeti kérdés, mivel ha a jelenlegi kormány marad hatalmon, akkor hazánk nem fog belecsúszni a háborúba, nem fogja odaadni az emberek pénzét és nem fogja engedni az ország európai uniós csatlakozását.

Utóbbira van néhány jó okunk szerintem, például, hogy azonnal gajra vágná a magyar mezőgazdaságot, az összes kohéziós forrást elvinnék, biztonsági szempontból pedig biztos önök is még emlékeznek azon kifejezésekre, hogy ukrán maffia meg verőlegények, satöbbi. Szóval ezeket mi kívül tartanánk

– emelte ki.

„Így az ukránok pontosan tudják, hogy egy folytatódó Fidesz-kormányzás esetén nekik fű nem terem az Európai Unióban, s ez nekik nyilván ellentétes az érdekeikkel, ezért próbálnak mindent matekozni annak érdekében, hogy ne olyan eredmény szülessen, ami számukra kedvezőtlen” – folytatta.

„Az ukránok joggal remélik, hogy egy politikai váltás esetén megnyílnak nekik ezen lehetőségek, amiket mi eddig zárva tartottunk” – tette hozzá.

Arra figyelmeztetett, hogy ezért mindenfajta beavatkozási kísérlet zajlik Ukrajna részéről, részben a nyilvánosság előtt, részben titokban.

„Ilyen maga az, amikor azt mondja Volodimir Zelenszkij, hogy majd megadja a katonáinak Orbán Viktor címét, és majd ők elbeszélgetnek vele (…) Nyilvánvalóan az olajblokád is erről szól, hogy legyen ellátási válság, legyen ezer forintos benzin, mert az az álmoskönyvek szerint az épp kormányzók számára ritkán ad előnyt, ellentétben az ellenzékkel” – vélekedett.

Szijjártó Péter rámutatott, hogy az ilyen beavatkozásokhoz mindig pénzre van szükség, s ennek kapcsán érintette a több százmillió euró és dollár készpénz magyarországi mozgatását, amit gyanúsnak nevezett.

Tehát 1,3 milliárd két hónap alatt bankok között készpénzforgalomban szerintem kőkorszaki megoldás. (…) És maga a tény, hogy titkosszolgálati és hadsereghez köthető emberek is kísérik a konvojt, ez is fura. Szerintem a legárulkodóbb az, hogy ki képviseli őket, tehát ez nyilvánvalóan egy tiszás kötődésű ügyvédi iroda, mert aki a Tisza Párt igazságügyi programját írta, az ott a főügyvéd

– sorolta.