Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: Ukrajna politikai okokból nem indítja újra a Barátság vezetéket

Ukrajna továbbra sem hajlandó tárgyalni a kőolajszállítások ügyéről – erről számolt be közösségi oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető szerint az ukrán fél még egy háromoldalú egyeztetésen sem volt hajlandó részt venni, amelyet Brüsszelben terveztek megtartani a szlovák és az ukrán energiaminiszterrel.
Szijjártó Péter közösségi oldalán közölte: az egyeztetésre azt követően került volna sor, hogy a magyar energiaminisztérium delegációja három és fél napot töltött Kijevben, ahol tárgyalásokat próbált kezdeményezni az ukrán féllel.

Szijjártó Péter külgazdasági és külüygminiszter (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Minden létező találkozási kérelmet visszautasítanak Kijevben és Brüsszelben is, ahogy az Európai Unió ellenőreinek helyszínre utazását sem engedik

– írta a külügyminiszter.

Szijjártó Péter: Kijev politikai okból nem indítja újra a Barátság kőolajvezetéket!

Szijjártó Péter úgy véli, mindez egyértelműen arra utal, hogy az ukrán fél politikai okokból nem indítja újra a Barátság kőolajvezeték működését, annak ellenére, hogy a vezeték műszakilag és fizikailag is készen áll a szállításra.

Hiába próbálkoznak, mi megvédjük magunkat: 86 napnyi tartalékunk van, mert jól gazdálkodunk és féken tartjuk a benzinárakat. …de azt mindenki vésse a fejébe, hogy az ukránok így viselkednek velünk

– fogalmazott bejegyzésében Szijjártó Péter.



 

 

