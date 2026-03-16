Szijjártó Péter: Ukrajna politikai okokból nem indítja újra a Barátság vezetéket

Szijjártó Péter közösségi oldalán közölte: az egyeztetésre azt követően került volna sor, hogy a magyar energiaminisztérium delegációja három és fél napot töltött Kijevben, ahol tárgyalásokat próbált kezdeményezni az ukrán féllel.

Minden létező találkozási kérelmet visszautasítanak Kijevben és Brüsszelben is, ahogy az Európai Unió ellenőreinek helyszínre utazását sem engedik

– írta a külügyminiszter.

Szijjártó Péter: Kijev politikai okból nem indítja újra a Barátság kőolajvezetéket!

Szijjártó Péter úgy véli, mindez egyértelműen arra utal, hogy az ukrán fél politikai okokból nem indítja újra a Barátság kőolajvezeték működését, annak ellenére, hogy a vezeték műszakilag és fizikailag is készen áll a szállításra.

Hiába próbálkoznak, mi megvédjük magunkat: 86 napnyi tartalékunk van, mert jól gazdálkodunk és féken tartjuk a benzinárakat. …de azt mindenki vésse a fejébe, hogy az ukránok így viselkednek velünk

– fogalmazott bejegyzésében Szijjártó Péter.





