Szijjártó Péter: Semmivel nem tartozunk az ukránoknak - videó

– Ami Ukrajnában zajlik, az nem a mi háborúnk. Minket nem támadott meg senki. Ezért minket nem is kell megvédeni. Az ukránok magukért harcolnak, de nem értünk és nem helyettünk. Ezért mi az ukránoknak semmivel, de az ég egy adta világon semmivel nem tartozunk. Mi nem tartozunk nekik – hangsúlyozza a legújabb videójában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: JOHN THYS / AFP

Mi nem tartozunk az ukránoknak sem katonákkal, sem fegyverrel, sem pénzzel, sem pedig az uniós tagsággal. És azt is tudják az ukránok, hogyha szuverén nemzeti kormány marad Magyarországon, akkor Magyarország ki fog maradni a háborúból, nem küld katonákat az ukrán frontra, nem engedi oda a magyar emberek pénzét, és az ukránok soha a büdös életben nem csatlakoznak az Európai Unióhoz

– teszi hozzá.

– Na most mivel ezt mind tudják… Ami nem bonyolult, mert azért el szoktuk mondani időről időre. Ezért aztán minden eddiginél durvább, minden eddiginél szégyentelenebb és minden eddiginél súlyosabb módon be is avatkoznak a magyar választásba. A céljuk egyértelmű: ukránpárti kormány és ukránbarát miniszterelnök. Ezt akarják Magyarországon – zárta.