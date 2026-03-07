Szijjártó Péter: Semmivel nem tartozunk az ukránoknak - videó

Hírlevél
Magyarországot nem támadta meg senki, ezért nem is kell megvédeni – jelentette ki Szijjártó Péter legújabb videójában. A külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta: Magyarország nem tartozik Ukrajnának sem katonákkal, sem fegyverekkel, sem pénzzel, és az uniós tagsággal sem. Hozzátette, Kijev tisztában van a magyar kormány álláspontjával, ezért szerinte egyre súlyosabban avatkozik be a magyar választásokba annak érdekében, hogy ukránpárti vezetés kerüljön hatalomra.
– Ami Ukrajnában zajlik, az nem a mi háborúnk. Minket nem támadott meg senki. Ezért minket nem is kell megvédeni. Az ukránok magukért harcolnak, de nem értünk és nem helyettünk. Ezért mi az ukránoknak semmivel, de az ég egy adta világon semmivel nem tartozunk. Mi nem tartozunk nekik – hangsúlyozza a legújabb videójában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Mi nem tartozunk az ukránoknak sem katonákkal, sem fegyverrel, sem pénzzel, sem pedig az uniós tagsággal. És azt is tudják az ukránok, hogyha szuverén nemzeti kormány marad Magyarországon, akkor Magyarország ki fog maradni a háborúból, nem küld katonákat az ukrán frontra, nem engedi oda a magyar emberek pénzét, és az ukránok soha a büdös életben nem csatlakoznak az Európai Unióhoz

 – teszi hozzá.

– Na most mivel ezt mind tudják… Ami nem bonyolult, mert azért el szoktuk mondani időről időre. Ezért aztán minden eddiginél durvább, minden eddiginél szégyentelenebb és minden eddiginél súlyosabb módon be is avatkoznak a magyar választásba. A céljuk egyértelmű: ukránpárti kormány és ukránbarát miniszterelnök. Ezt akarják Magyarországon – zárta.

