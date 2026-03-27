Szijjártó Péter: Az ukrán ügynökök és kémek húzzanak haza Ukrajnába!

Szijjártó Péter tárcavezető a városban rendezett kampánygyűlésen elmondott beszédében kifejtette, hogy Brüsszel a következő évekre háborúra készül, és Magyarországot is bele akarja ebbe rángatni, a magyar emberek pénzét el akarják vinni Ukrajnába, a szomszéd országot pedig be akarják hozni az Európai Unióba.

Mi erre mind nemet mondunk. Nekünk Magyarország békéje és a magyar emberek biztonsága a legfontosabb. Ami Ukrajnában zajlik, az nem a mi háborúnk, semmi közünk hozzá. Minket semmilyen felelősség nem terhel. Minket senki nem támadott meg, minket senkinek nem kell megvédenie. Helyettünk senkinek nem kell harcolnia. Mi semmivel, de semmivel nem tartozunk az ukránoknak, se katonákkal, se pénzzel, se uniós tagsággal, és nem is fogják ezeket megkapni

– szögezte le.

„Mivel az ukránok ezt pontosan tudják, ezért minden eddiginél durvább, nyíltabb és szégyentelenebb titkosszolgálati beavatkozás zajlik a magyar választási folyamatba. Zelenszkij ideküldte az ügynökeit. Zelenszkij aktiválta a kémeit. Zelenszkij műveleti területté tette Magyarországot, ezt nem hagyhatjuk, ez felháborító, ez támadás Magyarország szuverenitásával szemben” - folytatta.

Olajblokádot szerveztek Magyarországgal szemben. A miniszterelnököt, a gyerekeit és kiskorú unokáit halálosan megfenyegették. Az én telefonhívásaimat lehallgatják, és ukránok képezik ki a Tisza Párt informatikusait

– sorolta.

„Az ukrán titkosszolgálati beavatkozás célja nem más, mint hogy Zelenszkij alakítson kormányt Magyarországon, egy ukránbarát kormányt egy ukránpárti miniszterelnökkel, de mi ezt nem hagyjuk, mert ez a mi országunk, ez egy ezeréves keresztény államisággal rendelkező ország. Magyarország a magyarok országa. Magyarország jövőjéről csak és kizárólag mi, a magyarok dönthetünk” – tette hozzá. „Ezért itt az idő, hogy az összes ukrán ügynök és az összes ukrán kém szedje a sátorfáját, és húzzanak haza Ukrajnába. Itt az idő, hogy vége legyen az ukrán titkosszolgálati beavatkozásnak! Mutassatok piros lapot az ukránoknak, mutassatok piros lapot az ukrán titkosszolgálatnak, mutassatok piros lapot az ukrán kémeknek, az ukrán ügynököknek! Húzzatok haza Ukrajnába!” – üzente.