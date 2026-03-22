Rendkívüli

Támadás? Iráni rakéták tarthatnak London felé

Választás 2026

Ha eddig kételkedett abban, hogy az ukránok összejátszanak a Tiszával, ezután nem fog –videó

A külügyi tárcavezető súlyos vádat fogalmazott meg, miszerint az ukránok megfigyelőket küldenének az április 12-i magyar parlamenti választásra, ugyanis Kijev számára létérdek a Tisza Párt győzelme. Szijjártó Péter kijelentette, ha az ellenzék nyerne, Magyarország belesodródna a háborúba, és az energiaköltségek a jelenlegi sokszorosára ugranának. Ezután határozottan felszólította Ukrajnát, hogy hagyjon fel a magyar belpolitikába való beavatkozással.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán megosztott videójában arról számolt be, hogy ha valakinek eddig kétsége lett volna afelől, hogy összejátszanak-e az ukránok a Tisza Párttal, akkor ez a kétely most eloszlik. 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Az ukrán külügyminisztérium nyilatkozata szerint aggódnak a magyar parlamenti választás átláthatóságáért, és szívesen küldenének ukrán megfigyelőket a magyar választásokra

– kezdte a tárcavezető. Ezt követően kifejtette, hogy az ukránok nem az átláthatóság miatt aggódnak, hanem azért, mert látják, hogy mi a helyzet Magyarországon. Látják, mekkora tömeget mozgat meg Orbán Viktor miniszterelnök országjárása, és a Békemeneten összegyűlt történelmi tömeg se kerülte el a figyelmüket. 

Szóval a helyzet az, hogy továbbra is folytatódik a nagyon durva ukrán beavatkozás a magyar választásba. Az ukránok számára sorskérdés, hogy a Tisza Párt nyerje a választást, mert tudják, hogyha a Tisza Párt nyer, akkor jöhetnek ők az Európai Unióba, Magyarország megy a háborúba és a magyar emberek pénzét is vihetik az ukránok

– magyarázta a külügyminiszter, aki azzal folytatta, hogy ráadásul a Tisza Párt egészen biztosan nem fog harcolni az olcsó orosz energiáért, márpedig ha nincs olcsó orosz energia, akkor mindenkinek a rezsiköltsége a jelenlegi háromszorosára fog növekedni, amit nem szabad engedni. 

A parlamenti választás tétjei között szerepel az is, hogy Magyarországon marad-e az olcsó energia, marad-e a rezsicsökkentés, vagy a mostani rezsiköltségek háromszorosát kell majd fizetnie a családoknak

– jelentette ki, majd határozottan felszólította az ukránokat, hogy fejezzék be a beavatkozást a magyar választási folyamatba, hagyják a döntést a magyar emberekre, Magyarország a magyarok országa, melynek jövőjéről csak a magyarok dönthetnek, április 12-én.

 

 

