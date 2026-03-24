Szijjártó Péter: Éket akarnak verni közénk

Vajdaság

58 perce
Olvasási idő: 4 perc
Szijjártó Péter külügyminiszter Szabadkán találkozott a Vajdasági Magyar Szövetség vezetőivel. A tárcavezető kiemelte, hogy a vajdasági magyarság helyzete nyolc évtized óta most a legjobb, és a magyar kormány eddig közel 89 milliárd forinttal támogatott 16 ezer vajdasági beruházást, amelyek tízezres nagyságrendben teremtettek stabil munkahelyeket.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Szabadkán ült tárgyalóasztalhoz a Vajdasági Magyar Szövetség képviselőivel. 

Szijjártó Péter Szabadkán tárgyalt a vajdasági magyarok jövőjéről
Ahogy négy éve és azóta folyamatosan, most is próbálnak éket verni közénk, és elválasztani minket egymástól. Márpedig mi így vagyunk egy nemzet: anyaországi és határon túli magyarok együtt!

– írta a külügyminiszter, aki a posztját azzal folytatta, hogy a vajdasági magyarok helyzete most a legjobb az elmúlt nyolcvan év tekintetében, amikét okra vezethető vissza: 

Egyrészt most van a valaha volt legjobb kapcsolat Szerbia és Magyarország között, másrészt pedig a kormány azt csinálja a Vajdaság kapcsán, amit a vajdaságiak kérnek. 

Kitért rá, hogy a kérés az volt, hogy a vajdasági magyar közösséget gazdaságilag erősítsék meg. Ez pedig meg is történt, a magyar kormány 16 ezer beruházáshoz adott összesen 89 milliárd forint támogatást a vajdasági vállalkozásoknak, melyek így 183 milliárd forintnyi fejlesztést hajtottak végre és munkahelyek tízezreit tették betonbiztossá az ott élők számára. 

A Vajdasági Magyar Szövetség most kidolgozta a második terület- és gazdaságfejlesztési stratégiát, melynek végrehajtására készen állunk. Mindannyian tudjuk, tudják: csak a szuverén nemzeti kormányra számíthatnak a határon túli magyarok, ránk viszont mindig! Brüsszel azt akarja, hogy a magyar emberek pénzét vigyék el Ukrajnába, márpedig, ha ez történne, akkor nem lenne pénz gazdaságfejlesztésre sem az anyaországban, sem a határon túl. Mi ezt nem engedjük, a magyar emberek pénzéből a magyar nemzetet kell fejleszteni, nem pedig a korrupt ukrán államot működtetni!

– zárta a bejegyzést a tárcavezető.

 

