Szijjártó Péter: A vajdasági magyarok számíthatnak a magyar kormány támogatására

A magyarkanizsai színház dísztermében mondott beszédében a külgazdasági és külügyminiszter köszönetet mondott azért a támogatásért, amit eddig a Vajdaságból kaptak. „Nagyon nehéz időkben vajdasági nemzettestvéreink szeretetét és támogatását mindig ott éreztük magunk mögött, és ez a fontos döntéseknél a nehéz időszakokban mindig sokat jelentett a számunkra” – fogalmazott Szijjártó Péter.
„Mi nemzetben gondolkodunk. Mi tisztában vagyunk azzal, hogy a mi történelmünk miatt kialakult egy olyan helyzet, hogy az ország határai nem egyenlőek a nemzet határaival. És mi azt gondoljuk, hogy egy parlamenti választás az egész nemzet jövőjét határozza meg” – emelte ki, hozzátéve: márpedig hogyha a magyar nemzet jövőjét meghatározza, hogy veszi magának bárki a bátorságot ahhoz, hogy a magyar nemzet bizonyos tagjait kizárja ebből a közös döntésből. „Ezért is döntöttünk mi anno úgy, hogy egyrészt a kettős állampolgársággal megtörténik a nemzet határokon átívelő lelki újraegyesítése, másrészt pedig a határon túl élő magyar állampolgárok igenis részt vehetnek abban a közös döntésben, ami arról szól, hogy a nemzetünk jövője hogyan fog kinézni” – emlékeztetett.
„Ezért kérem is önöket arra, hogy vegyenek részt a parlamenti választáson. Kérem önöket, hogy szavazzanak. Kérem önöket arra, hogy támogassanak minket, mert ha szuverén nemzeti kormánya marad Magyarországnak, akkor a nemzetpolitika továbbra is a külpolitika szíve közepe lesz. Hogyha a szuverén nemzeti kormány marad, akkor a vajdasági gazdaságfejlesztési stratégia második fejezetét végig fogjuk tudni csinálni” – hangsúlyozta a miniszter.
Megcsináltuk az elsőt, nagyon büszkék vagyunk rá, tartoztunk ennyivel egyrészt Pásztor István emlékének, tartoztunk egymásnak ezzel, tartoztunk a magyarságunknak ezzel
– fogalmazott, hozzáfűzve: a határon túli magyar nemzeti közösségek erősítéséhez gazdasági megerősítésükön keresztül vezet az út.
Kiemelte: szinte minden szomszédos ország területén sikeres gazdaságfejlesztési programot tudtak végigcsinálni, de kétségtelenül a vajdasági volt, amelyik az úttörő szerepet játszotta. „Tehát készen állunk arra, hogy ezt az együttműködést folytassuk” – hangsúlyozta a miniszter.
Mint mondta, Magyarországon dacára annak, hogy az elmúlt 16 év tele volt válságokkal számos szép eredményt el tudtak érni. Kiemelte: Magyarországon egymillió új munkahely jött létre, a határon túli gazdaságfejlesztési programokkal több tízezer munkahelyet tudtak létrehozni.
Ha valamikor, akkor most szükség van arra, hogy olyan vezetőnk legyen, aki megfelelő tapasztalattal, megfelelő kapcsolatokkal rendelkezik és tudja navigálni az ország hajóját ezeken a háborgó tengereken
– hangsúlyozta Szijjártó Péter.
Arról beszélt, hogy olyan térségben élünk, amelynek életére négy nagyhatalmi, nagy politikai hatalmi centrum rendelkezik hatással. „Mi akkor vagyunk biztonságban, ha olyan vezetőnk van, aki mind a négy nagy világpolitikai centrumban ugyanúgy jóban tud lenni” – tette hozzá, arra kérve hallgatóit, hogy vegyenek részt a parlamenti választáson és szavazzanak bizalmat továbbra is a szuverén nemzeti kormánynak.
A miniszter arról is szólt, hogy egy nagy világrendszerváltásnak a folyamatát kísérhetjük végig.
Egyik világrendből csúszunk át a másik világrendbe, nem tudjuk, hogy az majd mikor alakul ki teljes egészében, vagy kialakul-e egyáltalán, egy dolgot viszont egészen biztosan tudhatunk sajnos, hogy egy háborús világrendbe csúszik bele a világ
– mondta.
Kiemelte: Európában döntés van arról, hogy az egész kontinensnek háborúba kell mennie. „Brüsszelben döntés van arról, hogy katonákat kell küldeni, hogy még több pénzt kell küldeni Ukrajnába és az ukránokat fel kell venni az Európai Unióba” – tette hozzá. Felidézte: amikor egy hónappal ezelőtt a külügyminiszteri tanácsülésen arról volt szó, hogy magyar és szlovák szakértők mehessenek Ukrajnába megnézni a Barátság kőolajvezetéket, akkor az Európai Unió külügyi főképviselője azt mondta, hogy a magyaroknak és a szlovákoknak nem szakértőket, hanem katonákat kellene küldeni Ukrajnába.
Most tegyük világossá, hogy mi magyarok nem vagyunk hajlandók elmenni Ukrajnába katonának, nem vagyunk hajlandók egyetlenegy magyart sem elengedni, harcolni Ukrajnába, mert az egy olyan háború, amihez nekünk az ég egy adta világon semmi, de semmi közünk nincsen
– hangsúlyozta a miniszter.
Mint mondta, továbbra is annak kell lenni a legfőbb célkitűzésnek, hogy garantálnunk kell azt, hogy Magyarország és minden magyar ember kívül tudjon maradni a háborún.
Kiemelte: azt szeretnék, hogyha például a magyar emberek által előállított gazdasági források az anyaországot meg a határon túl magyarlakta területeket fejlesztenék. „Mi nagy örömmel állunk készen arra, hogy a következő vajdasági gazdaságfejlesztési stratégiát a VMSZ-szel meg önökkel együtt végigcsináljuk, ahogy végigcsináltuk az eddigit” – hangsúlyozta.
Kiemelte: 16 065 pályázatot támogattak, összesen 89 milliárd forinttal, abból lett 183 milliárd forintnyi beruházás, és több tízezer munkahely vált betonbiztossá. „Mindez nem lesz lehetséges a következő időszakban, hogyha a magyar emberek pénzét fogják és elviszik az ukrán állam működtetésére” – tette hozzá.
Kitért arra, hogy azért sem szabad fölvenni az ukránokat az Európai Unióba, mert „nincsen józan eszű ember, aki azt gondolná, hogy Ukrajna jobb állapotban van, mint Szerbia”.