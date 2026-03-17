Szijjártó Péter: három nappal a magyar választás után akarják kezdeményezni az orosz kőolaj kitiltását

Három nappal a magyarországi választás után terjesztik be Brüsszelben azt a jogszabályt, amely kitiltaná az orosz kőolajat az európai piacról, a jelenlegi nemzeti kormány azonban győzelme esetén harcolni fog a rezsicsökkentés védelméért – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca tájékoztatása szerint kedden Budapesten.

A tárcavezető a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara évnyitó konferenciáján arra figyelmeztetett, hogy nagy harc várható az energiaellátás terén, és kulcsfontosságú, hogy ebbe Magyarország miként megy bele, ami majd az április 12-i választáson dől el.

Rámutatott, hogy a közel-keleti helyzet ma a történelem legdrámaibb kőolajellátási krízisének veszélyét hordozza magában, a Hormuzi-szoros lezárása a világ teljes felhasználásának körülbelül húsz százalékát érinti.

És ennek a tetejében Európában a korábban meghozott politikai döntések miatt most abba a helyzetbe kerültünk, hogy Európa a legfontosabb két eurázsiai olajforrásától el van zárva. Ugyanis elzárta Európa magát az orosz olajtól egy politikai döntéssel, és el van zárva az arab olajtól a mostani biztonsági helyzet miatt, az ottani háború miatt

– tudatta.

És a kérdés az, hogy Európa ideológiai alapon ezt a helyzetet fenntartja-e, vagy a gazdasági észszerűség alapján megnyitja-e saját maga számára azt az olajforrást, amelynek a megnyitására ráhatása van. Mert arra nincs ráhatásunk, hogy a közel-keleti háború hogy alakul, de azt eldönthetné az Európai Unió, hogy az orosz olajat visszaengedi az európai piacra

– folytatta.

Majd azt sérelmezte, hogy ezzel ellentétes irányú mozgás zajlik, minthogy Brüsszelben olyan jogszabályt készítettek elő, amely kitiltaná teljességgel az orosz kőolajat az európai piacról. S arra is kitért, hogy ezt „véletlen egybeesésként” épp a magyarországi választás után három nappal, április 15-én terjesztik elő.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a kormány készen áll a harcra ebben az ügyben is.

Mert Magyarország számára az olcsó orosz kőolaj a rezsicsökkentés fenntartásának az alapja. Mert az egész rezsicsökkentés alapja, hogy másoknál olcsóbban veszünk energiahordozókat Oroszországból. Mert az Oroszországból érkező gáznál Magyarország számára jelenleg nem áll rendelkezésre olcsóbb forrás, s az Oroszországból származó olajnál nem áll rendelkezésre olcsóbb forrás. Ez tény

– fogalmazott.

És ha megtiltják Magyarország számára az olcsó olaj megvásárlását, az azt jelenti, hogy innentől kezdve az ország energiaellátása drágábban fog megtörténni. Ezért mi készen állunk a harcra. És ha mi nyerünk április 12-én, akkor április 12. után, már április 15-től harcolni fogunk az Európai Unióval szemben, hogy Magyarország számára ne tilthassák meg az olcsó orosz olaj változását

– jegyezte meg.