Szijjártó Péter: Óriási botrány, súlyos választási beavatkozás a lehallgatási ügy

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a városban rendezett lakossági fórumot megelőző sajtótájékoztatóján óriási botránynak, Magyarország szuverenitása elleni támadásnak nevezte azt, hogy külföldi titkosszolgálatok egy magyar újságíró közreműködésével hallgatták le, ami szavai szerint túlmegy minden határon.

Óriási botránynak és súlyos választási beavatkozásnak nevezte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Sárváron azt, hogy kiderült, hogy külföldi titkosszolgálatok egy magyar újságíró közreműködésével hallgatták le

Forrás: Facebook

„Kiderült erről a magyar újságíróról, hogy az én telefonszámom kapcsán közreműködött az én lehallgatásomban külföldi titkosszolgálatokkal, és ami nagyon durvává teszi ezt az ügyet, hogy az ezekkel a külföldi titkosszolgálatokkal együttműködő magyar újságíró a Tisza Párt legbelsőbb köreihez van elég erőteljesen bekötve, hiszen mégiscsak Orbán Anitát a barátjának vallotta” – mondta.

„Azt mondta ez a magyar újságíró, aki külföldi titkosszolgálatokkal dolgozik együtt, hogy ő majd megmondhatja, hogy kik dolgozzanak a következő külügyminisztériumban, meg hogy majd lesz hozzáférése mindenfajta dokumentumokhoz, úgyhogy ez szerintem óriási botrány, hogy egy leendő, esetleges Tisza-párti külügyminisztérium így működne, hogy külföldi titkosszolgálatokhoz bekötött magyar újságíró mondja meg, hogy ki dolgozhatott, meg ő megkap mindenfajta adatot” – folytatta.

Szijjártó Péter emlékeztetett arra is, hogy ő már több mint tizenegy éve hivatalban, míg az európai uniós kollégái közül a második legrégebb óta szolgáló személy mintegy fele ennyi ideje, ezért sokan fordulnak hozzá annak céljából, hogy segítsen a kapcsolataival.

Meglepődnének, ha megtudnák, hogy engem hány külügyminiszter, állami vezető keresett meg azzal, hogy egy másik ország külügyminiszterével meg állami vezetőjével hozzak össze telefonbeszélgetést, találkozót, tárgyalást. És hogyha ezek nem ellentétesek vagy nem voltak ellentétesek a magyar nemzeti érdekekkel, én mindig segítettem

– fogalmazott.

Majd a lehallgatási botrányt beavatkozásként értékelte a magyar választási kampányba.

Akinek eddig naiv illúziója volt a tekintetben, hogy van-e külföldi titkosszolgálati beavatkozás a magyar parlamenti választás kampányába, akkor itt most megkapta a bizonyítékot

– húzta alá. „Tizenegy és fél év alatt szerintem százhúsz külügyminiszteri tanácsülésen vettem részt körülbelül. És a százhúsz külügyminiszteri tanácsülés döntő többsége előtt és után is beszéltem harmadik országok külügyminiszterével. Ez természetes” – jegyezte meg. „Ugyanis az európai külügyminiszteri tanácsüléseken számos olyan döntés születik, ami befolyással van Magyarország kapcsolataira nem európai uniós országokkal. Olyan országokkal, akikkel az együttműködés Magyarország számára kritikus fontosságú, mondjuk gazdasági szempontból, biztonsági szempontból, politikai szempontból, energiaellátás szempontjából. Ezekkel a szereplőkkel, ezekkel a harmadik országokkal egyeztetni kell annak megfelelően, hogy milyen döntések születhetnek, vagy születhetnek ezeken a tanácsüléseken. Ezen nincs mit meglepődni” – tette hozzá.

Magyarország számára Oroszország fontos együttműködő partner például az energiaellátás szempontjából (…) Szoktam egyeztetni olyan fontos partnerekkel is, mint a törökök, az izraeliek. Szoktam egyeztetni az amerikaiakkal is akkor, ha van olyan fontos kérdés az európai tanácsüléseken, ami érinti a magyar–amerikai együttműködést. Minden fontos partnerünkkel szoktam egyeztetni

– sorolta.