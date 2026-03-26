Szijjártó Péter: Mi nem lejövünk vidékre, mi vidékiek vagyunk

Szijjártó Péter kijelentette: mi nem lejövünk vidékre, hanem mi vidékiek vagyunk, mi vidéken születtünk, vidéken nevelkedtünk, nekünk a vidék az otthonunk és számunkra a magyar vidék fejlesztése kiemelt kérdés.

Példaként Heves vármegyét említette, ahol az elmúlt tíz esztendőben a munkanélküliség a harmadára csökkent, amivel párhuzamosan az ipari termelés a két és félszeresére növekedett. Kijelentette:

Ma Kisnánán pedig egy újabb fontos lépést tettünk előre: az egyik legnagyobb magyar magántulajdonú bányászati és építőanyaggyártó vállalat, a MAB Tarnóca Bányászati és Építőipari Kft. 7,2 milliárd forintos beruházással kőzetgyapot szigetelőanyag-gyárat hoz létre, melyhez a kormány ehhez 2,3 milliárd forintos támogatást biztosít.

Ez a fejlesztés 110 új munkahelyet teremt a térségben élő családok számára, és teljes, helyben megvalósuló gyártási folyamatot jelent a kitermeléstől egészen az újrahasznosításig

– mutatott rá.

Szijjártó Péter: Máshol leépítik a gyárakat, nálunk építik

Lapunk korábban arról is beszámolt, hogy új ipari beruházással erősödik a hazai gazdaság: a Pro-Solum Bag községben egy eddig Magyarországon nem alkalmazott technológiára épülő üzemet hoz létre. A fejlesztés jelentőségét is kiemelte Szijjártó Péter, hangsúlyozva: miközben több országban gyárakat építenek le, Magyarországon új kapacitások jönnek létre.