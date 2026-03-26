Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

„A helyzet súlyos” – sokkoló hírek érkeztek Zelenszkij állapotáról

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 687,8 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -92,8 Ft / Gázolaj piaci ár: 781,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -166,3 Ft

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: Mi nem lejövünk vidékre, mi vidékiek vagyunk

32 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szijjártó Péter a közösségi oldalán ismét rávilágított, hogy a magyar kormány számára kiemelten fontos a vidék fejlesztése, mivel ők maguk is vidékről származnak, és ezt tekintik otthonuknak. Szijjártó Péter példaként említi, hogy Heves vármegyében csökkent a munkanélküliség és nőtt az ipari termelés, valamint egy új, állami támogatással megvalósuló beruházás Kisnánán 110 munkahelyet teremt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szijjártó Pétermagyar vidékberuházásmunkahelyteremtés

Szijjártó Péter kijelentette: mi nem lejövünk vidékre, hanem mi vidékiek vagyunk, mi vidéken születtünk, vidéken nevelkedtünk, nekünk a vidék az otthonunk és számunkra a magyar vidék fejlesztése kiemelt kérdés. 

Fotó: Szijjártó Péter/Facebook

Példaként Heves vármegyét említette, ahol az elmúlt tíz esztendőben a munkanélküliség a harmadára csökkent, amivel párhuzamosan az ipari termelés a két és félszeresére növekedett. Kijelentette:

Ma Kisnánán pedig egy újabb fontos lépést tettünk előre: az egyik legnagyobb magyar magántulajdonú bányászati és építőanyaggyártó vállalat, a MAB Tarnóca Bányászati és Építőipari Kft. 7,2 milliárd forintos beruházással kőzetgyapot szigetelőanyag-gyárat hoz létre, melyhez a kormány ehhez 2,3 milliárd forintos támogatást biztosít. 

Ez a fejlesztés 110 új munkahelyet teremt a térségben élő családok számára, és teljes, helyben megvalósuló gyártási folyamatot jelent a kitermeléstől egészen az újrahasznosításig

– mutatott rá.

Szijjártó Péter: Máshol leépítik a gyárakat, nálunk építik

Lapunk korábban arról is beszámolt, hogy új ipari beruházással erősödik a hazai gazdaság: a Pro-Solum Bag községben egy eddig Magyarországon nem alkalmazott technológiára épülő üzemet hoz létre. A fejlesztés jelentőségét is kiemelte Szijjártó Péter, hangsúlyozva: miközben több országban gyárakat építenek le, Magyarországon új kapacitások jönnek létre.

Ütött Zelenszkij órája – Amerikáig nyúlik az évtized politikai botránya
„A helyzet súlyos” – sokkoló hírek érkeztek Zelenszkij állapotáról
Melania Trump mellett felbukkant valaki… és minden megváltozott

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!