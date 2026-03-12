Fontos figyelmeztetés érkezett Szijjártó Pétertől

Hírlevél
Ha Ukrajna kiiktatja a Török Áramlat földgázvezetéket, akkor azonnal a háromszorosára nőnek a magyar családok rezsiköltségei, hiszen a rezsicsökkentés alapját az olcsó orosz kőolaj és földgáz jelenti – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.
Szijjártó PéterTörök ÁramlatrezsiUkrajnaMagyarország

„Ebben a háborús világrendben globális energiaválságok határozzák meg az európai országok életét is. És sajnos úgy látjuk, hogy a globális energiaválság kapcsán megint Európa húzza a legrövidebbet, hiszen az iráni háború nyomán előállt arab kőolajszállítási bizonytalanságok mellett az orosz energiahordozók Európából történő kitiltása azt jelenti, hogy Európában várható a legnagyobb áremelkedés, Európában várható a legsúlyosabb gazdasági kihívás” – figyelmeztetett Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter (Fotó: MTI)
Szijjártó Péter (Fotó: MTI)

Nekünk, magyar kormánynak az a feladatunk, célunk, és ezt végre is fogjuk hajtani, hogy Magyarország kimaradjon ezekből a háborúkból, és a magyar embereket, a magyar családokat és a magyar gazdaságot megkíméljük ezeknek a háborúknak a hatásaitól

– folytatta.

A minisztérium közleménye szerint leszögezte, hogy a magyar-román együttműködésnek fontos része lesz a következő időszakban az energetikai kapcsolatok szorosabbra fonása.

Ezzel kapcsolatban pedig rámutatott, hogy tavaly Magyarország körülbelül másfél milliárd köbméternyi földgázt vásárolt Románia irányából, és előrehaladott tárgyalásokat folytatnak arról, hogy a hamarosan kitermelésre kerülő fekete-tengeri mezőkből Magyarország is vásárolhasson.

Úgy vélekedett, hogy Ukrajna nem elégszik meg az olajblokáddal, teljes energiablokád alá akarják vonni Magyarországot, ezért támadták meg többször is a Török Áramlat földgázvezetéket.

Hogyha az ukránok az olaj- mellett gázblokád alá is tudják venni Magyarországot, az azt jelentené, hogy itt, Magyarországon, a családok rezsiköltségei azonnal a háromszorosára növekednének, hiszen a rezsicsökkentés alapját az olcsó orosz olaj és gáz jelenti

– szögezte le.

Szijjártó Péter érintette azt is, hogy ezen új háborús világrendben a magyarországi parlamenti választás jelentősége is megnő.

Magyarország és Közép-Európa körül a háborúk szelét érzékeljük, és amikor a parlamenti választásról beszélünk, akkor az nemcsak Magyarország, hanem az egész magyar nemzet jövőjét befolyásolja. Ezért arra kérünk minden határon túl élő magyart, hogy vegyen részt a parlamenti választáson

– mondta.

Az nemcsak Magyarország, hanem az egész magyar nemzet jövője szempontjából kritikus fontosságú, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból, hogy a magyar emberek pénzét ne vihessék el Ukrajnába, és hogy Ukrajna ne lehessen az Európai Unió tagja

– tette hozzá.

Kifejtette: az ukrán EU-tagság nyilvánvalóan felemésztené a közép-európai államok számára rendelkezésre álló fejlesztési forrásokat, és nehéz helyzetbe hozná egész Közép-Európa mezőgazdaságát és a gazdákat Magyarországon és Romániában is.

És nyilvánvalóan, hogyha a magyarok pénzét elviszik Ukrajnába, akkor a határon túli fejlesztésekre sem marad pénz. Ezért arra kérjük az erdélyi és székelyföldi magyarságot, hogy vegyenek részt a parlamenti választáson

– fogalmazott.

A miniszter kitért arra is, hogy Románia schengeni csatlakozásával a határátkelők száma majdnem a duplájára nőtt, ennek eredményeként a határ mentén élő közösségeink sokkal könnyebben járnak át egymáshoz és találják meg egymással a kapcsolattartás lehetőségét.

A schengeni csatlakozásnak egy fontos gyakorlati következménye már, hogy a magyar export Románia irányába a tavalyi esztendőben rekordot döntött, először ment nyolcmilliárd euró fölé

– tudatta.

Üdvözölte, hogy Tánczos Barna környezetvédelmi minisztersége idején sikerült megoldani a határon átlépő folyók szennyezettsége jelentette súlyos problémát.

 

