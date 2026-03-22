Donald Tusk újabb csúsztatására Szijjártó Péter villámgyorsan reagált

Donald Tusk lengyel miniszterelnök vádaskodni kezdett közösségi oldalán. Azt írta, hogy Orbán Viktor munkatársai tájékoztatják Moszkvát az EU tanácsüléseiről. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter amellett, hogy reagált Tusk kijelentésre, egy javaslatot is tett neki.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter X közösségi oldalán reagált Donald Tusk lengyel miniszterelnök posztjára. Tusk azzal vádolta „Orbán Viktor munkatársait”, hogy tájékoztatják Moszkvát az EU tanácsülésekről, ami szerinte senkit sem érhet meglepetésként. Tusk azzal folytatta, hogy ők már régóta gyanították ezt, ezért szólalt fel az üléseken csak, ha feltétlenül szükséges és csak annyit mond, amennyit muszáj.

Szijjártó Péter külügyminiszter nem hagyta szó nélkül a Donald Tusk által terjesztett álhíreket
Fotó: AFP

Szijjártó Péter a posztra adott válaszában azt írta:

Ahelyett, hogy csak hazugságokat és álhíreket terjesztene, jöjjön el Budapestre és támogassa az ellenzéket! Legutóbb bejött… nekünk…

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Donald Tusk a magyar baloldal győzelmére feni a fogát.

