Szír bevándorló gyilkolt Németországban

Ismét egy tragédia rázta meg Németországot, miután Mannheimben egy erdős területen egy fiatal ukrán lány holttestére bukkantak nemrég. A rendőrség nagy erőkkel látott neki az eset felderítésének és le is tartóztattak egy mindössze 17 éves szír bevándorlót – írja a Kyiv24.

A szír férfit egy nap alatt elfogták a rendőrök

A jelenlegi információk szerint a 19 éves áldozat és a 17 éves elkövető kapcsolatban álltak korábban is, azonban a viszonyuk az elmúlt időben a közel állók szerint megromlott. A gyilkosság estéjén a pár találkozott és az erdőbe mentek, ahonnan azonban az ukrán lány már nem tért haza.

A nyomozókat másnap riasztották az ukrán származású áldozat holttestéhez.

A helyi hatóságok nyomozócsoportot létesítettek és hamar a látóterükbe került a fiatal nő barátja. Egy nappal később a bíróság már ki is adta a letartóztatási parancsot, a rendőrök pedig elfogták a szír származású migráns fiatalt. A rendőrség előre kitervelt gyilkossággal vádolja a fiatalt, aki a jelentés szerint felkészült a támadásra.

„Az áldozat nem számított támadásra, és nem tudta megvédeni magát. A 17 éves gyanúsított kihasználta ezt, és saját kezűleg megölte a 19 éves lányt, valószínűleg egy faág segítségével” – áll a nyomozók jelentésében.

Az elkövetőt nem volt nehéz megtalálni, miután az áldozat édesanyja szerint lánya éppen akkor tett feljelentést a rendőrségen barátja ellen, aki már korábban is bántalmazta. A rendőrségi nyomozás továbbra is folyamatban van, az elkövetőt pedig őrizetben tartják.