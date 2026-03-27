Összeállt két szövetséges, retteghet a világ

Észak-Korea vezetője, Kim Dzsongun és Belarusszia elnöke, Aljakszandr Lukasenka barátsági szerződést írt alá, amely a két ország közötti szövetség elmélyítését célozza.
Mindkét politikus Vlagyimir Putyin orosz elnök közeli szövetségesei. A megállapodást csütörtökön írták alá Lukasenka kétnapos phenjani látogatása során. A belarusz állami hírügynökség, a Belta beszámolója szerint Lukasenka azt mondta Kimnek, hogy országaik kapcsolatai „alapvetően új szakaszba” lépnek.
A globális átalakulás jelenlegi időszakában, amikor a nagyhatalmak nyíltan figyelmen kívül hagyják és megsértik a nemzetközi jogot, a független országoknak szorosabban kell együttműködniük, össze kell hangolniuk erőfeszítéseiket szuverenitásuk védelme és állampolgáraik jólétének javítása érdekében
– mondta.
A Belta Kim Dzsongun szavait idézve arról számolt be, hogy a két ország számos kérdésben azonos álláspontot képvisel.
„Ellenezzük a Belarussziára nehezedő indokolatlan nyugati nyomást”– fogalmazott Észak-Korea vezetője, aki látványos fogadtatást szervezett Lukasenka számára szerdán. Látogatásának kezdetén fehér lovas díszegységgel, zászlókat lengető gyerekekkel és 21 ágyúlövéssel köszöntötték.
Mindkét ország támogatja Oroszországot
A beszámolók szerint Kim Dzsongun lőszert biztosított Moszkvának, és katonákat is küldött, hogy segítsenek Oroszországnak kiszorítani az ukrán erőket nyugati Kurszk régiójából 2024-ben.
Lukasenka lehetővé tette, hogy Belarusszia területét Oroszország az invázió kiindulópontjaként használja 2022 februárjában, és beleegyezett abba is, hogy orosz taktikai nukleáris rakétákat telepítsenek az ország területére, amely három NATO-tagállammal is határos. A belarusz vezető, aki 1994 óta van hatalmon, politikailag és gazdaságilag is függ Putyintól.