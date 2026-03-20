Terrortámadás érhette a cseh fegyverüzemet – szakértő szólalt meg a háttérről

Súlyos incidens történt Csehországban pénteken: felgyújtottak egy olyan üzemet, amely az izraeli hadiiparhoz köthető. A belügyminisztérium válságstábot hívott össze 14 órára, hogy megvitassák a támadás hátterét, Andrej Babis pedig még a budapesti útját is megszakította a történtek miatt. A pardubicei támadás kapcsán Somkuti Bálint biztonságpolitikai szakértőt arról kérdezte az Origo, hogy a közel-keleti konfliktus begyűrűzése és a migráció állhat-e a háttérben, miként maradhatott védtelen egy ilyen létesítmény, illetve milyen válaszlépések várhatók a cseh és uniós hatóságoktól.

Elsőként arra volt lapunk kíváncsi, hogy a szakértő miként látja: valóban arról van-e szó, hogy a közel-keleti feszültségek egyre látványosabban jelennek meg Európában – főként a migráció következtében –, vagy inkább egy egyedi esetről. Somkuti Bálint arra hívta fel a figyelmet, hogy számos kérdés merül fel egy ilyen támadás kapcsán. Mint mondta: a terroristák rendszerint olyan célpontokat keresnek, amelyekkel látványos sikereket érhetnek el, és szerinte az is benne van a pakliban, hogy az új típusú terrorizmus egyre inkább a civil áldozatokra irányul. Arra is felhívta a figyelmet, hogy

az al-Kaida óta gyakorlatilag az Iszlám Állam is olyan támadásokat követ el, amelyeknél kifejezett cél a látványosan sok halálos áldozattal járó események megszervezése, mivel ez hatással van a nyugati közvéleményre.

Véleménye szerint ebben az esetben furcsa, hogy egy katonai üzemet, egy fegyvergyárat ért támadás, és megítélése szerint ez akár az újfajta terrorizmus jele is lehet. Úgy fogalmazott, hogy elképzelhető: a terroristák a nagy élőerő-veszteséggel járó, megfélemlítő jellegű támadások mellett ismét az úgynevezett „high value target”, vagyis a nagy értékű célpontok elleni akciók felé fordulnak. Hozzátette, hogy erre nincs egyértelmű válasz, ugyanakkor megítélése szerint, ha valóban terrortámadás történt, akkor ez akár egy „atipikus terrortámadásnak” is tekinthető.

👀🇮🇱🇨🇿 BREAKING Czech Republic



An Elbit Systems drone production facility in Pardubice has been torched.



A group calling itself “The Earthquake Faction” claims responsibility. The site was a joint operation between Czech firm LPP Holding and Elbit Systems — described by the… https://t.co/OWbaxj7aAI pic.twitter.com/kImgadnU9z — THE ISLANDER (@IslanderWORLD) March 20, 2026

A szakértő arra a kérdésre, hogy hogy történhetett meg az, hogy egy ilyen létesítményt nem védtek megfelelően, vagy nem voltak erre felkészülve, azt mondta, hogy

beépülni egy ilyen gyárba nem olyan nehéz.

Rámutatott, hogy Európa-szerte munkaerőhiány tapasztalható, ezért egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy valaki beépült egy ilyen gyárba, például szakképesítést nem igénylő munkakörben – takarítóként, raktárosként vagy biztonsági őrként –, és a foglalkoztatása során, a munkavégzése közben követte el a gyújtogatást.