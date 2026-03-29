Vérfagyasztó éjszaka Odesszában: szülészetet ért támadás – videó

A legsúlyosabb helyzet Odesszában alakult ki, ahol mintegy 60 drón támadta a várost a kora hajnali órákig. A csapások lakóépületeket, infrastruktúrát és egy szülészeti kórházat is érintettek. A mentőalakulatok folyamatosan kutatnak a romok között; a hivatalos adatok szerint eddig két halálos áldozatot találtak, és legalább 14 ember megsérült, köztük egy gyermek. A támadás jelentős károkat okozott a városban, és komoly terhelést rótt a helyi mentési és egészségügyi rendszerekre – írja a The Kyiv Independent.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a történteket „tiszta terrornak” nevezte, kiemelve, hogy a lakosságot és létfontosságú infrastruktúrát célzó csapások azt bizonyítják, Oroszország nem törekszik a háború lezárására.
Hangsúlyozta, hogy a nemzetközi nyomás fenntartása kulcsfontosságú, és az emberek védelmét szolgáló összehangolt intézkedések erősítik Ukrajna védekezését és diplomáciai helyzetét.
Az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha is elítélte a támadást, különösen a szülészeti osztály elleni csapást, barbár cselekedetnek nevezve azt. Észt kollégája, Margus Tsahkna „a tiszta embertelenség” példájaként beszélt az esetről, hangsúlyozva, hogy a támadások a legkiszolgáltatottabbakat – anyákat és újszülötteket – is érintették.
A támadássorozat több más ukrán régiót is érintett. Krivij Rihben, az elnök szülővárosában két ember meghalt és kettő megsérült, valamint egy ipari létesítmény találatot kapott, ami tüzekhez vezetett. Poltava megyében lakóházakat és egy ipari objektumot ért csapás, amely egy ember halálát okozta.
A frontvonal menti térségekben az elmúlt 24 órában további két civil vesztette életét és 17-en megsérültek.
Zaporizzsja megyében rendkívül intenzív, összesen 760 csapás történt; ezek egy ember halálát és két sérülést okoztak, valamint jelentős károkat okoztak lakóépületekben, járművekben és infrastruktúrában.
Donyeck megyében egy civil meghalt és hatan megsérültek. Herszon megyében civil célpontok elleni támadások során hat ember sérült meg, és öt lakost evakuáltak a térségből.
Szumi megyében különösen elhúzódó volt a helyzet: a légiriadó 20 órán át tartott, miközben több mint 90 támadást hajtottak végre. Itt két ember sérült meg, és a hatóságok a nap folyamán 17 embert telepítettek ki biztonsági okokból.
Ukrajnával egyeztet Magyar Péter
Mindeközben a Tisza Párt vezetője rendszeresen egyeztet Ukrajnával. Az elmúlt időszakban a Tisza Párt elnöke több alkalommal is egyeztetett ukrán szereplőkkel. A 2024-es kijevi látogatása során kapcsolatba került ukrán hivatalos szervekkel, valamint a Volodimir Zelenszkij környezetéhez tartozó személyekkel is.
Az ellenzéki politikus idei részvétele a müncheni biztonsági konferencián szintén arra utal, hogy a háttérben folyamatos egyeztetések zajlanak. Magyar Péter több bejegyzést is megosztott Münchenből, többek között azon a napon, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban európai politikusokkal tárgyalt és panelbeszélgetésen vett részt.