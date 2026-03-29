Vérfagyasztó éjszaka Odesszában: szülészetet ért támadás – videó

A legsúlyosabb helyzet Odesszában alakult ki, ahol mintegy 60 drón támadta a várost a kora hajnali órákig. A csapások lakóépületeket, infrastruktúrát és egy szülészeti kórházat is érintettek. A mentőalakulatok folyamatosan kutatnak a romok között; a hivatalos adatok szerint eddig két halálos áldozatot találtak, és legalább 14 ember megsérült, köztük egy gyermek. A támadás jelentős károkat okozott a városban, és komoly terhelést rótt a helyi mentési és egészségügyi rendszerekre – írja a The Kyiv Independent.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a történteket „tiszta terrornak” nevezte, kiemelve, hogy a lakosságot és létfontosságú infrastruktúrát célzó csapások azt bizonyítják, Oroszország nem törekszik a háború lezárására.

Hangsúlyozta, hogy a nemzetközi nyomás fenntartása kulcsfontosságú, és az emberek védelmét szolgáló összehangolt intézkedések erősítik Ukrajna védekezését és diplomáciai helyzetét.

Maternity ward in Odesa. Again.

The hardest was evacuating newborn twins on ventilators.

When Russian Shaheds attacked, doctors moved 33 pregnant women and 19 newborns to safety in a bomb shelter.

Then helped put out the fire. pic.twitter.com/KZyubJ0Rrh — Maria Avdeeva (@maria_avdv) March 28, 2026

Az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha is elítélte a támadást, különösen a szülészeti osztály elleni csapást, barbár cselekedetnek nevezve azt. Észt kollégája, Margus Tsahkna „a tiszta embertelenség” példájaként beszélt az esetről, hangsúlyozva, hogy a támadások a legkiszolgáltatottabbakat – anyákat és újszülötteket – is érintették.

A támadássorozat több más ukrán régiót is érintett. Krivij Rihben, az elnök szülővárosában két ember meghalt és kettő megsérült, valamint egy ipari létesítmény találatot kapott, ami tüzekhez vezetett. Poltava megyében lakóházakat és egy ipari objektumot ért csapás, amely egy ember halálát okozta.

Yet again, Russia hit a maternity hospital during the attack on Odesa. Here is a video from inside the buidling.



That's the 3rd maternity ward/hospital damaged in the last week or so and I've lost count of how many in the war as a whole.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/OmePMpWpZ1 — Tim White (@TWMCLtd) March 28, 2026

A frontvonal menti térségekben az elmúlt 24 órában további két civil vesztette életét és 17-en megsérültek.

Zaporizzsja megyében rendkívül intenzív, összesen 760 csapás történt; ezek egy ember halálát és két sérülést okoztak, valamint jelentős károkat okoztak lakóépületekben, járművekben és infrastruktúrában.

Donyeck megyében egy civil meghalt és hatan megsérültek. Herszon megyében civil célpontok elleni támadások során hat ember sérült meg, és öt lakost evakuáltak a térségből.