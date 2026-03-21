Támogatásáról biztosította Orbán Viktort Donald Trump

„Ez egy nagyszerű helyszín, egy nagyszerű országban legjobbakat kívánom Orbán Viktor miniszterelnöknek is ” – fogalmazott az Egyesült Államok elnöke.

Donald Trump

Donald Trump kiemelte:

„Támogatom a hamarosan esedékes újraválasztását, sőt teljes és feltétel nélküli támogatásomról biztosítom a miniszterelnököt, az erős vezetőt, aki az egész világnak megmutatta, mire képes az, aki megvédi a határait, a kultúráját, az örökségét, a szuverenitását és az értékeit. Fantasztikus ember és nagy megtiszteltetés számomra, hogy támogathatom. Legutóbb is támogattam, és ő nyert.”

Kiváló munkát végzett az országáért, különösen a határvédelem terén tekintettel a bűnözésre és azokra a problémákra, amelyekkel más ország küzd. Önöknek nincs ilyen problémájuk, nagyon erős, nagyon szilárd külső határaik vannak, és ez az ő érdeme, remélem, hogy nyerni fog, remélem, hogy nagy fölénnyel nyer"

– fogalmazott Donald Trump, hozzátéve:

Ez mindannyiunk közös vonása. Nyerni akarunk, de tisztességesen, méltányosan és egyértelműen. Teljesen egyértelműen, döntő fölénnyel. A CPAC Hungary minden résztvevőjének köszönöm, hogy elkötelezték magukat a józan ész és a konzervatív elvek mellett, valamint a közös civilizáció mellett, amelyben amerikaiak, a magyarok és az európaiak egyaránt osztoznak, miképp nemzetünk utat mutat egy megújuló Nyugat felé, ami megvédi polgárait, felemeli gyermekeit, és nemzedékeken át vezeti majd a világot."

Trump úgy fogalmazott:

Keményen fogunk együtt dolgozni az energiaügyben, és Önök továbbra is keményen fognak dolgozni a migráció megállításán. Európának előre kell lépnie. Sok problémájuk van és haladniuk kell a megoldás felé. Mi végig mellettük állunk, de nagyon sokat kell még dolgozniuk, hogy visszanyerjék a pozíciókat. Isten áldja önöket, és nagyszerű konferenciát kívánok!

– hangsúlyozta Donald Trump.