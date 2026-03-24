Nem ismerik a térképet a baloldali EP-képviselők

Miközben Európa az iráni helyzet eszkalációjáról és akár katonai lépésekről vitázik, egy sokkoló riport világított rá arra, mennyire hiányos egyes döntéshozók alapvető tudása. Egy francia televíziós tesztben több európai parlamenti képviselő és még egy miniszter is képtelen volt megmutatni, hol található Irán.
A térkép vajon mi? A felvételek március elején készültek az Európai Parlament strasbourgi folyosóin. Azóta a jelenetek vírusként terjednek a közösségi médiában – nem véletlenül, írja az Exxpress.

térkép
Kínos pillanat az Európai Parlamentben: Benjamin Haddad Franciaország európai ügyek minisztere nem találja Iránt (Fotó: Képernyőkép)

Egyszerű kérdés, megdöbbentő válaszok

A riporter mindössze egyetlen kérdést tett fel a politikusoknak: „Hol van Irán?” A válaszok azonban sokkolóak voltak. Körülbelül 50 megkérdezett közül 15 teljesen rossz helyre mutatott.

A legkellemetlenebb helyzetbe Benjamin Haddad került. A francia Európa-ügyi miniszter először megpróbálta elütni a dolgot:

Térképekben nem vagyok jó, érzem a csapdát.

Amikor azonban konkrét választ kellett adnia, nem tudta pontosan megmutatni Iránt. Ehelyett a Hormuzi-szoros térségére mutatott – magát az országot azonban nem tudta egyértelműen beazonosítani.

Térképen Bulgária? Törökország? Afganisztán?

Nem ő volt az egyetlen, aki látványosan hibázott. 

A szocialista Emma Rafowicz Bulgáriára mutatott, Fabienne Keller Törökországot hitte Iránnak, a zöldek képviselője Marie Toussaint hosszú hezitálás után Afganisztánt jelölte meg, David Cormand pedig Szaúd-Arábiára tippelt.

Cormand később azzal védekezett: „Nem vagyunk sétáló enciklopédiák” – ami csak tovább olajozta a vitát.

Háborúról vitáznak – alapvető tudás nélkül?

A történet súlyát az adja, hogy mindez egy rendkívül feszült geopolitikai helyzetben történt, amikor Európában éppen az iráni konfliktus lehetséges eszkalációjáról folynak viták. 

Másképp fogalmazva: olyan politikusok beszélnek háborúról és katonai döntésekről, akik közül többen még azt sem tudják, hol található az érintett ország. Ez komoly kérdéseket vet fel a politikai kompetenciáról és a döntéshozatal minőségéről.

French far-right party Rassemblement National (RN) President and MEP Jordan Bardella speaks during a briefing of the Patriots for Europe Group at the European Parliament in Strasbourg, eastern France, on July 8, 2025. (Photo by Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP)
Jordan Bardella, a francia Nemzeti Tömörülés párt elnöke a patrióták frakció tájékoztatóján beszél az Európai Parlamentben (Fotó: AFP/Jean-Christophe Verhaegen)

A teljes felvételen azonban több politikus is helyesen válaszolt. Például a Patrióták képviselője Jordan Bardella, a francia Nemzeti Tömörülés elnöke azonnal tudta a választ. 

 

