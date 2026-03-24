Nem ismerik a térképet a baloldali EP-képviselők

A térkép vajon mi? A felvételek március elején készültek az Európai Parlament strasbourgi folyosóin. Azóta a jelenetek vírusként terjednek a közösségi médiában – nem véletlenül, írja az Exxpress.

Kínos pillanat az Európai Parlamentben: Benjamin Haddad Franciaország európai ügyek minisztere nem találja Iránt (Fotó: Képernyőkép)

Egyszerű kérdés, megdöbbentő válaszok

A riporter mindössze egyetlen kérdést tett fel a politikusoknak: „Hol van Irán?” A válaszok azonban sokkolóak voltak. Körülbelül 50 megkérdezett közül 15 teljesen rossz helyre mutatott.

A legkellemetlenebb helyzetbe Benjamin Haddad került. A francia Európa-ügyi miniszter először megpróbálta elütni a dolgot:

Térképekben nem vagyok jó, érzem a csapdát.

Mais quelle séquence…!

Je ne trouve pas les mots. 😞



Savoir situer l'Iran, quand on est élu à ce niveau, ce n'est pas "avoir la science infuse", c'est juste le minimum vital qu'on doit aux citoyens qu'on prétend représenter. C'est tout.pic.twitter.com/4nQdrANq77 — Mikaa Blugeon-Mered (@Mikaa_BM) March 14, 2026

Amikor azonban konkrét választ kellett adnia, nem tudta pontosan megmutatni Iránt. Ehelyett a Hormuzi-szoros térségére mutatott – magát az országot azonban nem tudta egyértelműen beazonosítani.

Térképen Bulgária? Törökország? Afganisztán?

Nem ő volt az egyetlen, aki látványosan hibázott.

A szocialista Emma Rafowicz Bulgáriára mutatott, Fabienne Keller Törökországot hitte Iránnak, a zöldek képviselője Marie Toussaint hosszú hezitálás után Afganisztánt jelölte meg, David Cormand pedig Szaúd-Arábiára tippelt.

Cormand később azzal védekezett: „Nem vagyunk sétáló enciklopédiák” – ami csak tovább olajozta a vitát.

Háborúról vitáznak – alapvető tudás nélkül?

A történet súlyát az adja, hogy mindez egy rendkívül feszült geopolitikai helyzetben történt, amikor Európában éppen az iráni konfliktus lehetséges eszkalációjáról folynak viták.

Másképp fogalmazva: olyan politikusok beszélnek háborúról és katonai döntésekről, akik közül többen még azt sem tudják, hol található az érintett ország. Ez komoly kérdéseket vet fel a politikai kompetenciáról és a döntéshozatal minőségéről.

Jordan Bardella, a francia Nemzeti Tömörülés párt elnöke a patrióták frakció tájékoztatóján beszél az Európai Parlamentben (Fotó: AFP/Jean-Christophe Verhaegen)

A teljes felvételen azonban több politikus is helyesen válaszolt. Például a Patrióták képviselője Jordan Bardella, a francia Nemzeti Tömörülés elnöke azonnal tudta a választ.