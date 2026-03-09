Soha nem látott terrorhullám fenyegeti Európát?

Nyugat-Európa az elmúlt több mint tíz évben a saját bőrén tapasztalhatta meg, hova vezet a brüsszeli migrációs politika. A 2015-ös migrációs válság óta a terroristák rendszeresen használták ki a határok ellenőrizetlenségét, hogy beszivárogjanak a kontinensre, vagy éppen az itt már letelepedett, integrálódni képtelen tömegek soraiból toborozzanak merénylőket. Most a szíriai és az iráni helyzet miatt újabb terrorhullám szabadulhat el.

Újabb terrorhullám jöhet Európában? (Illusztrációl, forrás: NurPhoto via AFP)

A migráció és a terrorizmus közötti kapcsolatnak hosszú és véres története van Európában. Az egyik legszörnyűbb következményekkel járó európai terrorcselekmény, a 2015-ös párizsi merényletek elkövetői – akik százharmic ártatlan emberrel végeztek több helyszínen, köztük a Bataclan koncertteremben és a Stade de France-nál – a migrációs útvonalakat használták a bejutáshoz.

A sor sajnos hosszan folytatható.

2004, Madrid : Az al-Kaidához köthető terrorszervezet pokolgépes merényletei 191 életet követeltek. A fő szervező, a marokkói Jamal Zougam volt.

: Az al-Kaidához köthető terrorszervezet pokolgépes merényletei 191 életet követeltek. A fő szervező, a marokkói Jamal Zougam volt. 2005, London : Iszlamista öngyilkos merénylők 52 embert gyilkoltak meg buszokon és metrókon.

: Iszlamista öngyilkos merénylők 52 embert gyilkoltak meg buszokon és metrókon. 2016, Nizza : Mohamed Lahouaiej-Bouhlel tunéziai származású terrorista teherautóval hajtott a tömegbe, 86 ember halálát okozva. Az Iszlám Állam vállalta magára az akciót.

: Mohamed Lahouaiej-Bouhlel tunéziai származású terrorista teherautóval hajtott a tömegbe, 86 ember halálát okozva. Az Iszlám Állam vállalta magára az akciót. 2016, Brüsszel : A Zaventem repülőtéren és a Maelbeek metróállomáson 32 ember halt meg az Iszlám Állam dzsihadista terrorszervezet támadásában.

: A Zaventem repülőtéren és a Maelbeek metróállomáson 32 ember halt meg az Iszlám Állam dzsihadista terrorszervezet támadásában. 2016, Berlin : Karácsonyi vásárba hajtott egy teherautóval egy terrorista, 12 áldozatot hagyva maga után.

: Karácsonyi vásárba hajtott egy teherautóval egy terrorista, 12 áldozatot hagyva maga után. 2017, Isztambul : A Reina éjszakai klubban 39 ember esett áldozatául egy fegyveres merénylőnek.

: A Reina éjszakai klubban 39 ember esett áldozatául egy fegyveres merénylőnek. 2018, Franciaország : Redouane Lakdim, egy marokkói származású iszlamista terrorista több emberrel végzett egy túszdráma során.

: Redouane Lakdim, egy marokkói származású iszlamista terrorista több emberrel végzett egy túszdráma során. 2020, Bécs: Iszlamista fegyveres nyitott tüzet járókelőkre, négyen meghaltak.

A migrációs politika kudarca a közelmúltban is tragédiák sorához vezetett. Emlékezetes és vérfagyasztó eset volt a 2024-es solingeni eset, amikor egy 26 éves szíriai származású férfi késsel támadt fesztiválozókra, három ember életét oltva ki. A felelősséget az Iszlám Állam vállalta magára. Alig néhány hónappal később, ugyanazon év decemberében egy szaúdi férfi hajtott a tömegbe a magdeburgi karácsonyi vásáron, többek között egy gyermek halálát okozva.

A helyzet pedig ismét egyre rosszabbra fordul Európa szempontjából. Miközben a brüsszeli elit az ukrajnai háborúval van elfoglalva, kevés szó esik arról, hogy az elmúlt hónapokban Szíria északkeleti része valóságos puskaporos hordóvá vált.

Ezrekre tehető azoknak az Iszlám Államhoz köthető harcosoknak a száma, akik a börtönökből és táborokból szabadulva könnyedén Európa felé vehetik az irányt, ahogyan azt a 2015-ös migrációs hullám idején is tették. Az EU belső terrorelhárítási dokumentumai is nyíltan figyelmeztetnek: a szíriai káosz ideális táptalajt biztosít a dzsihadista hálózatok megerősödésének, elősegítve a szélsőségesek fizikai beszivárgását a migrációs útvonalakon.