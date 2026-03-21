Terrortámadásként vizsgálják a cseh–izraeli védelmi bázison történt tüzet – videó

Ahogy arról beszámoltunk, pénteken tűz ütött ki Kelet-Csehországban, Pardubicében egy olyan létesítményben, amely az LPP Holding üzemeltetésében áll. Az ügyben azóta új fejlemények láttak napvilágot: a hatóságok megerősítették, hogy a tüzet szándékosan okozták, és terrortámadásként vizsgálják az esetet – írja Euroactiv.

Terrortámadásként vizsgálják a cseh–izraeli védelmi bázison történt tüzet

A terrortámadás hátterében Izrael gázai műveleteinek megzavarása állt

A háttérben nemzetközi szálak is kirajzolódnak. A létesítmény 2023-ban jelentette be együttműködését az izraeli Elbit Systems drónfejlesztő vállalattal, így kulcsszerepet tölt be a cseh–izraeli védelmi ipari kapcsolatokban. A cseh médiának küldött e-mailekben a magát Földrengés Frakciónak nevező szervezet vállalta a felelősséget a támadásért.

A létesítményt „az európai izraeli fegyveripar központjaként” írták le,

és azt állították, hogy akciójuk célja Izrael gázai műveleteinek megzavarása volt.

A csoport egy videót is közzétett, amely állításuk szerint a gyújtogatást mutatja, azonban ennek hitelességét a hatóságok egyelőre nem erősítették meg.

An Elbit Systems drone production facility in Pardubice has been torched.



A group calling itself “The Earthquake Faction” claims responsibility. The site was a joint operation between Czech firm LPP Holding and Elbit Systems — described by the… https://t.co/OWbaxj7aAI pic.twitter.com/kImgadnU9z — THE ISLANDER (@IslanderWORLD) March 20, 2026

Célunk, hogy belülről, bármilyen hatékony eszközzel elpusztítsuk a birodalom minden részét

– fogalmaztak közleményükben. A rendőrség megerősítette: szándékos gyújtogatás történt, a nyomozás pedig több szálon zajlik. A hatóságok jelenleg is a gyanúsítottak után kutatnak, a helyszínelés akár több napig is eltarthat.

Személyi sérülésről nem érkezett jelentés, ugyanakkor jelentős anyagi kár keletkezett.

Lubomír Metnar belügyminiszter válságülést hívott össze az ügy miatt. Közlése szerint jelenleg nincs arra utaló jel, hogy további közvetlen veszély fenyegetné a térséget. Andrej Babis miniszterelnök „nagyon súlyosnak” nevezte a történteket.

Somkuti Bálintot arról kérdeztük, hogy valóban új korszak kezdődhet-e a régió biztonsági helyzetében. A biztonságpolitikai szakértő óvatosságra intett, és hangsúlyozta, hogy az ilyen, azonnal bejelentett és magukra vállalt támadásokat „nagyon óvatosan kell kezelni”.

Izrael Csehország egyik kulcsfontosságú partnere a modern légvédelmi rendszerek fejlesztésében. Az együttműködés keretében fejlett technológiákat szállít, miközben a cseh ipart és szakértelmet is bevonják a projektekbe. Ennek egyik legjelentősebb eleme az SPYDER rendszerre vonatkozó, több mint 540 millió euró értékű szerződés, amelyben a cseh ipar mintegy 30 százalékos részesedéssel vesz részt.

Az Elbit Systems nemcsak Csehországban, hanem más uniós országokban is jelen van: Romániában, Németországban és Hollandiában működő vállalatokkal is együttműködik.