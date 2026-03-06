Riasztott az Europol: terrorhullám söpörhet végig Európán

Az Európai Unióban nőtt a terrorveszély az iráni konfliktus miatt – közölte az EU bűnüldöző ügynöksége, az Europol az Euractivval, hozzátéve, hogy Irán által irányított közvetítő csoportok is destabilizáló tevékenységekbe kezdhetnek az EU-ban – írta az Euractiv.

Európában nőtt a terrorveszély

Fotó: AFP

Az EU területén a terrorista és erőszakos szélsőséges fenyegetettségi szint emelkedettnek tekinthető. Ez megnyilvánulhat saját kezdeményezésű radikalizálódás formájában magányos elkövetők vagy kisebb, önszerveződő sejtek révén

– mondta Jan Op Gen Oorth, az Europol szóvivője.

Hozzátette, hogy az online tartalmak gyors terjedése felgyorsíthatja a rövid távú radikalizációt az EU-ban élő diaszpóra és más személyek körében.

Az Európai Bizottság Biztonsági Kollégiuma a hét elején úgy döntött, hogy fokozza az együttműködést az Europollal, mivel attól tartanak, hogy Irán megtorló lépéseket tehet azt követően, hogy az ország korábbi legfelsőbb vezetőjét egy izraeli vezetésű csapás során megölték.

„Ha az irániak eljutnak a kétségbeesés egy pontjára, kaotikus terrorizmushoz folyamodhatnak – amikor független sejtek, amelyeknek nincs közvetlen kapcsolatuk Teheránnal, szabad cselekvésre kapnak utasítást” – mondta egy regionális hírszerzési forrás az Euractivnak március 3-án.

Az Europol közölte azt is, hogy attól tartanak, Irán által irányított közvetítő egységek is aktiválódhatnak.

A műveleteik közé tartozhatnak terrortámadások, megfélemlítési kampányok és a terrorizmus finanszírozása, valamint kibertámadások, dezinformációs műveletek vagy online csalási rendszerek.

Az Europol becslése szerint tovább nőhet a nyugati infrastruktúrát és vállalatokat célzó kibertámadások kockázata, ha a konfliktus elhúzódik.

A konfliktus párhuzamos dinamikát fog generálni az online térben. A bűnözői és terrorista hálózatok ki fogják használni a felfokozott információs környezetet mesterséges intelligenciával támogatott csalások és dezinformáció terjesztésére

– mondta Op Gen Oorth.