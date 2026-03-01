Terrorcselekmény lehetett a texasi lövöldözés

Egy szenegáli születésű, Allah feliratú kapucnis pulóvert és iráni zászlós pólót viselő férfi lövöldözött vasárnap hajnalban a texasi Austinban – számol be róla a Fox News amerikai televíziós hálózat.

Az FBI terrorcselekményre gyanakszik a texasi lövöldözéssel kapcsolatban (Illusztráció, forrás: AFP)

A rendőrség tájékoztatása szerint a tragédia Austin belvárosának egy bárokkal és szórakozóhelyekkel zsúfolt részén történt. A gyanúsított egy nagyméretű terepjáróval hajtott körbe többször is a tömb körül, mielőtt tüzet nyitott a Buford’s Backyard Beer Garden előtti teraszon, illetve a bár bejárata előtt tartózkodó vendégekre.

Lisa Davis rendőrfőnök részletesen ismertette a történteket. A támadó bekapcsolta a vészvillogót, leengedte az ablakot, majd pisztolyából tüzet nyitott az autójából, súlyos sebesüléseket okozva a teraszon és a bár előtt tartózkodóknak. A gyilkos ezután a hatodik utcán nyugat felé hajtott, egészen a Wood utcáig, ahol leparkolt. Kiszállt járművéből, ezúttal már egy puskával, és folytatta a lövöldözést a gyalogosokra. A tettes soha nem lépett be egyik bárba sem.

BREAKING:



3 killed and 14 wounded in potential Tehran-inspired shooting attack in Austin, Texas.



The FBI is investigating it as a terror attack and sources tell Fox News that the shooter wore clothing with an Iranian regime flag and the word “Allah” on it pic.twitter.com/z2cTJ8pIPv — Visegrád 24 (@visegrad24) March 1, 2026

Az azonnali rendőrségi reagálás – a hatóságok mindössze 55-56 másodpercen belül a helyszínre értek – megakadályozta a további vérontást. A rendőrök tűzharcba keveredtek a támadóval egy kereszteződésben, ahol végül lelőtték.

A tragédia után az FBI azonnal bekapcsolódott a nyomozásba. Alex Dorn, az FBI San Antonio-i irodájának ideiglenes vezetője vasárnapi sajtótájékoztatóján óvatosan fogalmazott, de megerősítette: a folyamat még korai szakaszában van, de

„a gyanúsított és járműve kapcsán terrorizmusra utaló jelek” merültek fel.

Amikor egy újságíró rákérdezett, hogy hazai vagy nemzetközi terrorizmusról van-e szó, Dorn annyit közölt, hogy a Egyesített Terrorizmus Elhárítási Munkacsoport (Joint Terrorism Task Force) is részt vesz az ügyben.

Jelen pillanatban csak annyit mondhatunk, hogy potenciálisan terrorcselekményről van szó

– tette hozzá az FBI ügynöke, ami a szervezet visszafogott kommunikációja mellett is rendkívül aggasztó kijelentés.

A Fox News több szövetségi bűnüldöző szervtől származó forrása szerint a lövöldöző egy 53 éves, szenegáli születésű férfi volt, aki az Obama-adminisztráció idején kapott amerikai állampolgárságot, és Texasban, Pflugerville városában élt.