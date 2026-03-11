TikTokon terjed a radikális iszlám propaganda

Első lépésként a német portál létrehozott egy új TikTok-fiókot, majd napokon keresztül iszlám témájú videókat nézett, és ezekkel a tartalmakkal interakcióba lépett, hogy az algoritmus számára jelezze, milyen típusú videók érdeklik. Kezdetben minden viszonylag ártalmatlannak tűnt: mekkai zarándoklatokról szóló videók, párokról készült felvételek, Korán-idézetek és iszlám motivációs tartalmak. Később azonban más irányt vett a tartalom: egyre gyakrabban jelentek meg olyan iszlamista prédikátorok videói, mint Pierre Vogel vagy Abul Baraa. Mindkettőt évek óta figyelik különböző alkotmányvédelmi hatóságok, és a szalafista irányzathoz sorolják őket – számolt be az Express.
Az iszlamista tartalmak széles közönséghez jutnak el a TikTokon
Az olyan prédikátorok, mint Abul Baraa, rendszeresen készítenek és tesznek közzé „kérdezz–felelek” jellegű videókat mecsetekben. Ezek a videók sokakat elérnek, a közösségi médiában jelentős elérést produkálnak. Egy ilyen felvételben Abul Baraa azt magyarázza, hogy a muszlimok számára nem megengedett a zenehallgatás. A saría szerint ez „haram”, vagyis tiltott. Ezzel szemben megengedettek a „nasheedek”, amelyek többnyire hangszer nélküli vallási énekek: Allah dicsőítéséről és a vallási kötelezettségek betartásáról szólnak.
Ezeket a nasheedeket azonban évtizedek óta terrorista csoportok, például az Iszlám Állam is felhasználják propagandacélokra. A TikTokon sok ilyen tartalom található.
A nasheedek mint a propaganda eszközei
Egy másik videó azt állítja, hogy nem szabad megbízni a német imámokban, mert állítólag a német állam fizeti őket. A szöveg konkrétan így hangzik:
„Ha kérdéseid vannak az iszlámmal kapcsolatban, ne a helyi imámot kérdezd, mert őt a Német Szövetségi Köztársaság fizeti.” Ennek a nasheednek a teljes változata – amely nyilvánosan megtalálható a TikTokon – azt az üzenetet is terjeszti, hogy a szeptember 11-i terrortámadást ünnepnapként kellene tekinteni.
Sok nasheedben az Iszlám Állam zászlói is láthatók. Az ilyen videókban gyakran feltűnik a berlini radikális színtér egyik ismert alakja és egykori rappere, Deso Dogg. A 2010-es években a német nyelvű IS-propaganda egyik legismertebb alakjává vált. 2018-ban Deso Dogg Irakba utazott, ahol egy amerikai légicsapás következtében meghalt. Dennis Cuspert – polgári nevén Deso Dogg – nasheedjei alatt nyíltan dicsőítik őt. A kommentekben többen azt írják, hogy remélik, halála után a Paradicsomba jutott.
Az iszlamista tartalmak köre a TikTokon kiterjedt és valós. Több száz profil és fiók sorolható ebbe a körbe, és rendszeresen tesznek közzé ilyen tartalmakat. Az ország különböző részeiről származó, identitásukat kereső fiatal férfiak ingyenesen férhetnek hozzá ezekhez az anyagokhoz. A jövőbeni radikalizálódás így szinte előre programozottnak tűnik.